Syömishäiriöön on lähes mahdoton saada apua

Rajalliset resurssit ja kasvaneet potilasmäärät heijastuvat potilaille hälyttävän puutteellisena hoitona.

Syömishäiriöliitto Syli ry:n toiminnanjohtaja Kirsi Broström ja kansalaistoiminnan asiantuntija Ritva Näräkkä kirjoittivat (HS Mielipide 29.5.) syömishäiriöiden hoidon huolestuttavasta tilanteesta. Valtaosa syömishäiriötä sairastavista jää terveydenhuollossa tunnistamatta. Nekin, jotka hoitoon hakeutuvat, eivät saa tarvitsemaansa apua, vaikka hoidon tarve olisi ilmeinen. Vastaavasta ongelmasta Yle julkaisi jutun (22.2.) koskien Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueita. Potilaiden hoitojaksot olivat keskeytyneet äkisti vuodenvaihteessa, ja jatkohoito oli ollut puutteellista.

Tunnistan Broströmin ja Näräkän esiin nostaman ongelman syömishäiriötä sairastavana potilaana valitettavan hyvin. Hoitoa on ollut tuskallisen vaikea – ellei jopa mahdoton – saada. Perusterveydenhuollossa ja psykiatrian poliklinikoilla syömishäiriöiden tuntemus on heikkoa. Monesti potilaana saa kuulla, ettei vastaanottavalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä ole tietoutta tai osaamista hoitaa syömishäiriötä. Syömishäiriöitä hoidetaan lähinnä syömishäiriöihin erikoistuneissa yksiköissä, jotka taas eivät pysty vastaamaan kasvaneeseen hoidon tarpeeseen.

” Poliklinikkakäyntejä on harvakseltaan, ja lääkärien vaihtuvuus on suurta.

Rajalliset resurssit ja kasvaneet potilasmäärät heijastuvat potilaille hälyttävän puutteellisena hoitona Husin syömishäiriöyksikössä. Kokemukseni mukaan poliklinikkakäyntejä on harvakseltaan, lääkärien vaihtuvuus on suurta, osastopaikkaa saattaa joutua odottamaan useita kuukausia eikä toisiin hoitomuotoihin edes laiteta jonoon, sillä jonotusaika olisi liian pitkä. Näiden ohella potilaiden hoitojaksoja päätetään yksikössä turhan varhaisessa vaiheessa, mikä johtaa siihen, etteivät potilaat parane, vaan ovat hetken päästä uudestaan jonossa hoitoon syömishäiriöyksikköön.

Tällöin sairaus on ehtinyt pitkittyä entisestään ja on usein myös vaikeahoitoisempi. Terveydenhuollon rajallisia resursseja kuluu entistäkin enemmän, ja potilaan inhimillisen kärsimyksen määrä kasvaa. Tilanne on kestämätön.

Jos potilaalla on lisäksi muita psyykkisiä ongelmia, potilas siirretään herkästi psykiatrian poliklinikalle, jolloin syömishäiriön osalta hoito jää olemattomaksi. Pääkirjoituksessa (HS 11.5.) kirjoitettiin näin: ”Tehokkaasti pilkotussa organisaatiossa on omalta kannalta parempi lähettää potilas jonkun muun ongelmaksi kuin hoitaa potilas terveeksi.” Tämä kuvaa surullisen osuvasti syömishäiriöyksikön toimintaa. Potilaat ja heidän läheisensä ovat keinottomia. Syömishäiriöt ovat vakavia sairauksia, joiden hoito täytyy saada kuntoon.

Syömishäiriön hoitoon pettynyt

