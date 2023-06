Suomen on sitouduttava hpv:n aiheuttamien syöpien ja kondyloomien hävittämiseen EU:n ja WHO:n tavoitteiden mukaisesti.

Arviolta 80 prosenttia ihmisistä saa ihmisen papilloomaviruksen (human papilloma virus, hpv) aiheuttaman infektion elinikänsä aikana. Hpv aiheuttaa syöpiä mutta myös hyvänlaatuisia muutoksia kondyloomia ja papilloomia.

Työssämme lääkäreinä ja hammaslääkäreinä sekä potilasjärjestössä kohtaamme hpv:n potilaille ja terveydenhuollolle aiheuttaman merkittävän tautitaakan. Hpv:n aiheuttamat taudit näkyvät vastaanotolla päivittäin. Hpv:n aiheuttamia syöpiä todetaan Suomessa vuosittain yli 300. Terveydenhuollon rekisterien perusteella kondylooman vuoksi hoitoon hakeutuu vuosittain lähes 12 000 henkilöä, pääosa heistä on nuoria aikuisia.

Hpv:lla on monia kielteisiä vaikutuksia yksilön elämään. Kohdunkaulan syöpähoidot lisäävät lapsettomuuden riskiä. Kondyloomilla on vaikutusta nuoren seksuaaliterveyteen ja minäkuvaan. Hpv-infektioon ei ole parantavaa hoitoa, mutta ennaltaehkäisevä rokote on. Laajoissa tutkimuksissa turvalliseksi todettujen hpv-rokotusten ansiosta hpv:n aiheuttamat syövät ja muut taudit on mahdollista hävittää rokottamalla.

Euroopan unionin syöväntorjuntasuunnitelman yksi kärkihanke on hpv:n aiheuttamien syöpien eliminointi EU:sta vuoteen 2030 mennessä. Maailman terveysjärjestön (WHO) tavoitteena on lisäksi hpv:n aiheuttamien kondyloomien hävittäminen rokottamalla. Hpv:n aiheuttamien syöpien, kondyloomien ja papilloomien hävittäminen rokottamalla on realistinen tavoite, johon Suomen tulee sitoutua.

Jaana Rautava

suupatologian apulaisprofessori

Helsingin yliopisto, ylilääkäri, Huslab

Taru Salovaara

puheenjohtaja, sairaanhoitaja (amk)

Suomen gynekologiset syöpäpotilaat ry

Antti Mäkitie

korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori

Helsingin yliopisto, ylilääkäri Hus

