Tanssilla on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia yhteiskunnassamme.

Liikunta ja urheilu ovat nousseet politiikan keskiöön. Liikkumattomuus on vakava huolenaihe, johon on todellakin syytä puuttua.

Liikuntaharrastuksista ja lajeista keskusteltaessa tanssi unohtuu lähes poikkeuksetta. Tanssi liikuttaa maassamme satojatuhansia lapsia, nuoria, aikuisia ja ikäihmisiä. Tanssimuotoja ja -lajeja on lukuisia.

Tanssi on erottamaton osa kulttuuriperintöämme ja dynaaminen nykytaiteen ala. Se on myös ammatti ja toimeentulon lähde tuhansille ihmisille. Tanssi on sekä kulttuuria ja taidetta että kokonaisvaltaista, fyysistä toimintaa. Tanssi liikuttaa myös tunteita ja mielikuvitusta. Tanssilla on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia yhteiskunnassamme.

Eeva Anttila

tanssipedagogiikan professori, Taideyliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.