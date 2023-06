On koko yhteiskunnan velvollisuus kannustaa tyttöjä ja naisia hakeutumaan teknologia-alalle.

Tänä viikonloppuna on juhlittu uusia ylioppilaita ja muita valmistuneita. Ylioppilaskoe- ja opinnäytetyöponnistusten ohella moni on hakenut jatko-opiskelupaikkaa, ja tulokset selviävät kesän aikana. Vaikka usea saakin toivomansa paikan, monen nuoren kohdalla haaveissa siintäneen opinahjon ovi ei ensi yrittämällä aukea ja on tehtävä uusia suunnitelmia.

Pettymyksenkin keskellä on hyvä muistaa, että tie hyvään työpaikkaan ja asiantuntijaksi ei välttämättä ole suoraviivainen, vaan monenlaiset taidot ja taustat voivat johdattaa monin tavoin palkitsevalle työuralle. Erityisesti teknologia-alalla osaajille on jopa eduksi näkemys ja kokemus vaihtelevista, yllättävistäkin tehtävistä ja tilanteista.

Maailmaa muuttavien ratkaisujen toteuttajiksi tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä, ja monimuotoiset yritykset pärjäävät muita paremmin monilla mittareilla. Teknologia-alalla vallitsee vuodesta toiseen osaajapula, minkä vuoksi naisten saaminen alalle olisi tärkeää.

Ilahduttavasti Teknologiateollisuus ry:n mukaan tekniikan ja ict-alan naispuolisten hakijoiden määrässä rikottiin tänä vuonna ennätys: alan oppilaitoksiin pyrkineistä 29 prosenttia oli naisia. Tekniikka on kuitenkin edelleen harvoin naisten ykkösvalinta – esimerkiksi Tietoevryn tänä vuonna teettämän kyselytutkimuksen mukaan vain 12 prosenttia naisista haluaisi työskennellä teknologian parissa.

Peiliin katsomisen paikka on paitsi alan työnantajilla myös oppilaitosten ohjauksella sekä vanhemmilla. Kuten Susanna Bairoh muistuttaa, ”tekniikan ala on liian tärkeä jätettäväksi pelkästään miehille”.

On koko yhteiskunnan velvollisuus kannustaa tyttöjä ja naisia hakeutumaan teknologia-alalle, jossa yritykset tarvitsevat vuosittain noin 13 300 uutta osaajaa seuraavien kymmenen vuoden aikana. Samalla kannattaa pitää mielessä eri kouluttautumispolut ja oppilaitosvaihtoehdot, joiden määrä on viimeisen vuosikymmenen aikana parantunut merkittävästi – jos kaikki tiet voivat viedä Roomaan, niin myös teknologia-alalle.

Onnea valmistuneille ja uskoa tulevaan ihan kaikille nuorille!

Satu Kiiskinen

maajohtaja, Tietoevry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.