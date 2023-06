Yksittäisillä yksityislääkäri­käynneillä ei vahvisteta hoidon jatkuvuutta.

Kela ehdottaa perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi korvausmallia, jossa voi valita yksityisen yleislääkärin vastaanoton terveyskeskusmaksun hinnalla. Malli unohtaa sosiaali- ja terveysministeriön esiin nostaman hoidon jatkuvuuden, joka tutkitusti parantaa hoidon laatua, vähentää sairastuvuutta ja kuolleisuutta, pienentää terveydenhuollon palveluiden kokonaistarvetta ja kustannuksia sekä parantaa potilastyytyväisyyttä.

Kelan mallissa asiakas varaisi käynnin yleistasoiselle lääkärille ilman hoidon tarpeen arviota. Hoidon tarpeen arvio on julkisen terveydenhuollon lakisääteinen tehtävä, jossa tehdään yksilöllinen arvio potilaan hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä sekä siitä, minkä ammattihenkilön hoitoa hän tarvitsee.

Kelan mallissa vastuu oikean ammattilaisen valitsemisesta ja jatkuvuuden varmistamisesta jäisi yksin potilaalle, eikä malli huomioi terveydenhuollon moniammatillisuutta. Malli palvelisi huonosti niitä potilaita, joiden hoito vaatii motivointia ja jatkuvuutta ja joilla suurin terveyshyöty olisi saavutettavissa.

Puheissa on vuosia esitetty perusterveydenhuollon vahvistamista, mutta resursseissa tämä ei ole näkynyt. Talouspaineen alla terveyskeskustyötä on pitkään tehostettu moniammatillisuudella. Nyt tavoitteena on myös jatkuvuuden vahvistaminen tutkimusnäyttöön perustuen.

Moniammatillisuudella ja hoidon jatkuvuudella saadaan hallittua kustannuksia, kunhan perusterveydenhuollon resurssit ovat riittäviä ja koordinointi hyvinvointialueiden käsissä. Perusterveydenhuoltoon tarvitaan lisärahoitusta, mutta se pitää kohdentaa hyvinvointialueille, ei toimintaa pirstovaan korvausmalliin.

Kelan malli kohdentuu yleislääkärin vastaanottoon. Yleislääkäri on nimikkeenä ongelmallinen: yksityisvastaanotolla niin vastavalmistunut lääkäri kuin jo eläköitynyt kirurgi voivat esiintyä yleislääkärinä. Perusterveydenhuollossa lääkärit ovat pääsääntöisesti yleislääketieteen erikoislääkäreitä tai heidän ohjauksessaan toimivia erikoistumattomia lääkäreitä. Yleislääketieteen erikoislääkäriksi valmistutaan palvelujärjestelmässä toteutettavalla kuuden vuoden erikoistumiskoulutuksella. Ydinosaamisiksi muodostuvat kokonaisuuksien hallinta ja terveyskeskusten monisairaiden potilaiden hoito yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.

Hoidonjatkuvuusmalli ja avoterveydenhuollon konsensussuositus antavat tutkittuun tietoon perustuvan selkärangan perusterveydenhuollon järjestämiseen Suomessa. Yksityinen sektori kannattaa ottaa apuun saatavuuden parantamiseksi, mutta hyvinvointialueiden koordinoimana. Tällöin pystytään tukemaan hoidon jatkuvuutta ja vastaamaan tarkoituksenmukaisesti väestön hoidon tarpeeseen.

Potilaan satunnaiset käynnit eri lääkäreillä lisäävät kustannuksia – tuottamatta juurikaan terveyshyötyä.

Suvi Vainiomäki

puheenjohtaja

Marianne Riekki

sihteeri

Kansanterveystyön johtajaverkosto

