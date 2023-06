Peter Singer arvioi 1970-luvulla, että eläinten kärsimys vähenee seuraavien vuosikymmenten kuluessa, koska ihminen on rationaalinen olento. Puoli vuosisataa myöhemmin hän joutui toteamaan olleensa väärässä.

Filosofi Peter Singer julkaisi kirjan vuonna 1975. Sen tarkoitus oli saada ihmiskunta lopettamaan lihan syöminen.

Nimellä Oikeutta eläimille vuonna 1990 suomennetussa teoksessa Singer argumentoi, että tapa, jolla kohtelemme eläimiä, ei ole eettisesti perusteltavissa. Jos on väärin aiheuttaa turhaa kärsimystä, se pätee lajista riippumatta. Siksi lihansyönti on väärin.

Singer ei osannut aavistaa, että melkein 50 vuodessa kasvissyönti ja myös vegaanius kyllä yleistyisivät, mutta samaan aikaan lihansyönti lisääntyisi etenkin vauraissa maissa, kuten Yhdysvalloissa.

The Atlantic -lehden tuoreessa kirjoituksessa Singer kertoo kiusallisimmista keskusteluista, joihin hän on ajautunut teoksensa julkaisun jälkeen. Niissä keskustelukumppani on todennut olevansa samaa mieltä Singerin kanssa, mutta jatkanut samalla tehotuotetun kanan pilkkomista. Singer ei ole voinut ymmärtää tätä.

Miten Singer oli väärässä?

Yksi syy lienee se, että Singer on valistuksen perillinen. Hän uskoi vahvasti, että kun ihmisillä on oikea tieto, he myös toimivat oikein, koska ihminen on rationaalinen.

Vuosikymmenien saatossa Singer on kuitenkin nähnyt, ettei tämä pidä paikkaansa. Järkeen vetoavat eettiset perustelut voivat vaikuttaa joidenkin käytökseen ja vakuuttaakin monet, mutta ne eivät onnistu ohjaamaan ihmismassojen käyttäytymistä.

Tai kuten Singer sen itse muotoilee: ihmiset eivät aio muuttaa tapojaan ennen kuin kaikki muutkin muuttavat.

Ensi vuonna on kulunut 40 vuotta siitä, kun kuritusväkivallan kieltävä laki astui voimaan Suomessa. Vuodesta 1984 lähtien lasta ei siis ole saanut Suomessa piiskata, tukistaa tai läimäistä.

Ihmisten käytös muuttuu hitaasti. Lastensuojelun keskusliiton vuonna 2021 julkaiseman selvityksen mukaan 90 prosenttia suomalaisista tietää, että lasten kurittaminen on kielletty lailla. Vastaajista 14 prosenttia piti kuitenkin kuritusväkivaltaa hyväksyttävänä kasvatuskeinona.

” Ihmisten käytös muuttuu hitaasti.

Ensi vuodesta alkaen Suomessa astuu voimaan myös uusi laki eläinten hyvinvoinnista. Se kieltää muun muassa uusien porsitushäkkien ja parsinnavettojen rakentamisen ja velvoittaa käyttämään porsaiden kirurgisen kastroinnin yhteydessä tulehduskipulääkkeen lisäksi paikallispuudutusta.

Lakia on kritisoitu pitkistä siirtymäajoista. Singer saattaisi yhtyä kritiikkiin, mutta luultavasti hän olisi myös tyytyväinen.

Hitaudesta huolimatta laki velvoittaa. Kärsimys vähenee.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.