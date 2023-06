Kun tekee sitä, mitä rakastaa, on mahdollista olla siinä jonain päivänä pirun hyvä ja ennen kaikkea valtavan onnellinen.

Valmistujaispäivä ei ole meille kaikille helppo päivä. Viisaampaa kuin kysellä arvosanoja on kysyä fiilistä. Minä ymmärrän teitä kaikkia, joille valmistujaispäivä on vaikea. Sitä se on ollut vuosia minullekin.

Oppiminen ja lukeminen olivat minulle todella hidasta ja vaikeaa. Onneksi opettajat ja vanhempani huomasivat oppimisvaikeuteni ja osasivat hakea minulle apua.

Oli todella huojentavaa saada vaikeuksiin selitys: minulla on lukihäiriö. Silti minua harmitti, että minun oli tehtävä enemmän töitä kuin muiden saadakseni saman tuloksen. Vaikka kuinka tarkasti tein matematiikan tehtävät, jossain vaiheessa olin kirjoittanut kuutosen väärin päin: se oli muuttunut ysiksi, ja lopputulos oli väärä. Ja vaikka kertasin kielioppia, silti kirjoitin sanakokeessa osan sanoista väärin.

Motivaationi kerrata heikkeni jokaisen epäonnistumisen seurauksena. Tuntui siltä, ettei opiskelusta eikä minusta tulisi mitään. Lintsasin ja tein kaikkea muuta. Muistan, miten pahalta minusta tuntui, kun joku vieressä itki yhtä kasia todistuksessa eikä omassani ollut edes yhtä kasia. Tunsin, että olin arvoton.

Sinä päivänä, kun täytin 15 vuotta, koulusta soitettiin ja kerrottiin, että todistukseni keskiarvo oli niin huono, etten pääsisi lukioon. Pääsin kymppiluokalle, mikä olikin onnenpotku ja pelastus. Siellä neljän hengen ryhmässä minua autettiin oikeasti oppimaan, asioita kerrattiin uudestaan ja sain nostettua numeroitani kaiken teiniangstin keskellä.

” Todistuksesi ei määritä sitä, kuka olet.

Opin vähitellen, ettei minun tule verrata itseäni muihin. Itsevarmuuteni lisääntyi ja kirjoitin ylioppilaaksi neljässä vuodessa. Todistukseni ei ole huipputodistus vaan vankasti keskitasoa. En päässyt yliopistoon ensimmäisellä kerralla enkä valmistunut tavoiteajassa.

Sinussa – kuten minussakin – on jotain, jossa olet erityisen hyvä. Se ei ehkä juuri nyt siltä tunnu, mutta myös sinussa on se jokin, joka tekee sinusta mahtavan ja rakkauden arvoisen. Todistuksesi ei määritä sitä, kuka olet.

Mene siis kohti sitä, mikä tekee sinut onnelliseksi, ja muista, että parhaat harjoittelevat eniten. Elämässä ei mikään tule helpolla, mutta jos pyrkii kohti sitä, mitä rakastaa eikä kohti sitä, mitä muut sinulta odottavat, on helpompaa ponnistella. Ja kun tekee sitä, mitä rakastaa, on mahdollista olla siinä jonain päivänä pirun hyvä ja ennen kaikkea valtavan onnellinen.

Fatim Diarra

kansanedustaja (vihr) ja entinen kymppiluokkalainen

Helsinki

