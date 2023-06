Suomen kriisiytynyttä terveydenhuoltoa on ehdotettu korjattavaksi toimilla, jotka perustuvat usein vain uskoon tai vaikutelmaan keinon toimivuudesta.

Hallituskauden ylittävä sote-uudistuksen edistyminen on tuonut esille huomiota herättäviä avauksia. Yksi niistä oli HS:n 31. toukokuuta julkaisema juttu ”Yksityislääkärille 20 eurolla?” Kelan pääjohtaja Outi Antila uskoo, että kompensoimalla kansalaisten yksityisen sektorin lääkärikäyntejä merkittävästi aiempaa enemmän saataisiin hoitojonot lyhenemään ja malli maksaisi itsensä takaisin.

Lääketieteen ja terveydenhuollon kehityksen tulee perustua tutkittuun tietoon. Suomen kriisiytynyttä terveydenhuoltoa on kuitenkin ehdotettu korjattavaksi toimilla, jotka perustuvat usein vain uskoon tai vaikutelmaan keinon toimivuudesta. Kelan pääjohtajan esityksen lisäksi on ehdotettu muun muassa palveluseteleiden käyttöä yksityisille yleislääkärikäynneille, pelkästään digitaalisessa ympäristössä toimivia digiklinikoita tai koko terveyskeskuksen toimintakulttuurin myllääviä tiimimalleja. On epäselvää, mikä ehdotettujen toimenpiteiden vaikuttavuus on.

Pelkkä usko tai vaikutelma jonkin keinon toimivuudesta ei ole riittävä syy käyttää siihen julkista rahaa. Suomen perusterveydenhuoltoa tulisi kehittää keinoilla, jotka tutkitusti parantavat kustannuskehitystä ja hoidon vaikuttavuutta potilaan parhaaksi.

” Pelkkä usko tai vaikutelma jonkin keinon toimivuudesta ei ole riittävä syy käyttää siihen julkista rahaa.

Kannatamme sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman Omalääkäri 2.0 -selvityksen mukaista hoidon jatkuvuusmallia, joka perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön. Todetusti vaikuttavia keinoja ovat perusterveydenhuollon vakituisten lääkärien virkojen lisääminen, avustavan henkilökunnan määrän kasvattaminen, hoidon jatkuvuuden turvaaminen ja perusterveydenhuollon henkilökunnan työolojen kohtuullistaminen.

Yksittäisillä yleislääkärin käynneillä ei ole merkitystä julkisen sektorin jonojen tai kustannusten hallinnassa. Sen sijaan hoidon jatkuvuus ja tarkoituksenmukainen työnjako moniammatillisessa perusterveydenhuollon toimipisteessä ovat tutkitusti tehokkaita tapoja edistää tarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä, kustannusvaikuttavuutta, potilastyytyväisyyttä sekä perusterveydenhuollon työntekijöiden työhyvinvointia. Varsinaisten korjaustoimenpiteiden pitää lähteä ruohonjuuritasolta eikä ylhäältä annettuina tai ulkomaisia esimerkkejä idealisoiden.

Elina Miettola, Tampere

Elina Paloniemi, Rovaniemi

Päivi Slama, Turku

Antti J. Saari, Kaustinen

yleislääketieteen erikoislääkäreitä ja Suomen Yleislääkärit ry:n hallituksen jäseniä

