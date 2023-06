Jokainen päihdekuolema on turha

Riippuvuussairaus on koko perheen sairaus, joka nakertaa yhteiskuntamme perustuksia.

Suomi on kärkimaa alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemissa Euroopassa.

Rovaniemellä vaaleanpunaiseen huumausaineeseen kuolleet neljä ihmistä ovat vain jäävuoren huippu käsiin räjähtäneessä addiktioepidemiassa. Jokaisella näistä menehtyneistä on perhe, läheisiä ja ystäviä, jotka ajautuvat nyt vuosia kestävään suruprosessiin. Inhimillinen kärsimys on aivan omaa luokkaansa. Riippuvuussairaus onkin koko perheen sairaus, joka nakertaa yhteiskuntamme perustuksia.

Suomi on nyt koko EU-alueen ykkönen alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemissa. Eri addiktiot aiheuttavat valtiolle arviolta 14 miljardin vuosittaiset kustannukset. Näiden faktojen perusteella voidaan todeta, että päihdepolitiikkamme on täydellisen epäonnistunutta, ja suunta on muutettava.

Kaikki voimavarat tulisi suunnata ennaltaehkäisevään päihdetyöhön ja täysraittiuden mahdollistavaan toipumiskeskeiseen toimintaympäristöön. Päihdeongelmainen ei ole vastuuton luuseri, vaan ihminen, joka kärsii hoidettavissa olevasta sairaudesta. Riippuvuuden syntymiseen vaikuttavat myös yhteiskunnalliset päätökset ja vallitsevat kovat arvot.

Oikeanlaisilla poliittisilla ratkaisuilla päihdeongelmista aiheutuviin kuluihin saataisiin miljardiluokan säästöt jo yhden hallituskauden aikana. Päättäjien tulisikin kuunnella herkällä korvalla päihdealan asiantuntijoita ja addikteja ja rakentaa yhteistyössä uusi alku riippuvuusepidemian taltuttamiseksi. Jokainen päihdekuolema on turha.

Johannes Lahtela

toiminnanjohtaja

Vantaan A-Kilta ry

