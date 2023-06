Viidennen erän sijaan voitaisiin pelata supertie-break.

Jopa yli neljä tuntia kestäviä tennisotteluja voidaan vähentää muuttamatta paras viidestä -järjestelmää. Tämä tapahtuu niin, että erävoittojen ollessa 2–2 viidennen erän sijaan pelataan supertie-break.

Turnauksissa maratonottelun voittanut pelaaja saattaa kohdata seuraavalla kierroksella pelaajan, joka on jättänyt edellisen pelin kokonaan väliin vastustajan loukkaantumisen tai luovutusvoiton takia. Tällaisissa tapauksissa kohtaaminen on epäreilua sitä pelaajaa kohtaan, jota ylipitkä ottelu on rasittanut. Suomen tennisliitto voisi edistää tätä muutosehdotusta kansainvälisesti.

Matti Kivelä

Helsinki

