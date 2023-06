Monikanavaiseen terveydenhuolto­järjestelmään liittyy enemmän ongelmia kuin hyötyjä.

Kela on esittänyt hallitusneuvottelijoille mallia, jossa yleislääkäripalveluiden Kela-korvaustasoa nostettaisiin tuntuvasti ihmisten hoitoon pääsyn helpottamiseksi ja palveluiden tarjonnan lisäämiseksi (HS 30.5.).

Perusterveydenhuollon saatavuus on ollut pitkään suomalaisen terveysjärjestelmän suuri ongelma. Iso joukko ammattilaisia on hakeutunut yksityiselle sektorille pitämään vastaanottoa yksityispotilaille tai työterveyshuollon kautta sairaanhoitoa saaville. Työskentely on entistä useammin osa-aikaista. Toisaalta yksityisellä puolella on paikoin ylikapasiteettia. Jonoja ei juuri ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ehdottanut selvityksessään työterveyshuollon sairaanhoidosta, että terveysjärjestelmän resurssit ja ammattilaisten osaaminen pitäisi saada palvelemaan koko väestön tarpeita. Pidämmekin kannatettavana, että nykyisiin ongelmiin esitetään konkreettisia ratkaisuja. Kela-korvausjärjestelmän laajentamisen sijaan palveluiden tarjontaa tulee kuitenkin lisätä hyvinvointialueiden kautta.

” Yksityiselle sektorille sitoutuneet resurssit on saatava vaikuttavasti koko väestön käyttöön.

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ongelmat ovat systeemisiä ja liittyvät ennen kaikkea resurssien ja työntekijöiden työn huonoon kohdentumiseen suhteessa väestön tarpeisiin. Kela-korvausjärjestelmän vahvistaminen voisi toimia laastarina akuutteihin palveluiden saatavuusongelmiin. Pidemmällä aikavälillä se voi lisätä rakenteellisia ongelmia rinnakkaisten järjestelmien entisestään vahvistuessa tilanteessa, jossa ammattilaisista on pulaa. Valtaosa asiantuntijoista on todennut, että monikanavaiseen terveydenhuoltojärjestelmään liittyy enemmän ongelmia kuin hyötyjä.

Eniten palveluihin pääsyn vaikeuksista kärsivät ne, jotka tarvitsevat usein paljon erilaisia palveluja. Kela-korvausjärjestelmän kautta toteutettu perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden saatavuuden lisääminen lähtee ajatuksesta, ettei ihminen juuri tarvitse muita palveluita tai että ne haetaan julkiselta sektorilta.

Järjestelmän kehittäminen pelkän lääkärivastaanoton näkökulmasta on ristiriidassa myös Suomen perusterveydenhuollon vahvuuksien sekä laajemman eurooppalaisen kehityksen kanssa. Niissä korostuvat ennaltaehkäisy, moniammatillisuus sekä järjestämisosaaminen vaikuttavien palveluiden varmistamiseksi. Nämä elementit olisi vaikea sisällyttää Kelan esittämään malliin, joka perustuu vain lääkärivastaanottojen saatavuuteen.

Olemme juuri toteuttaneet historiallisen suuren sote-uudistuksen. Hyvinvointialueet ovat olleet toiminnassa noin puoli vuotta. Kun rakenteellinen uudistus on saatu toteutettua, on meillä nyt sekä mahdollisuus että suoranainen velvollisuus kehittää palveluiden sisältöjä, saatavuutta ja kohdentumista sekä palvelujärjestelmän kokonaisohjausta vaikuttavuusperusteisesti.

Yksityiselle sektorille sitoutuneet resurssit on saatava vaikuttavasti koko väestön käyttöön. Tässä työssä hyvinvointialueiden tulee olla keskeisiä toimijoita julkisen järjestämisvastuunsa mukaisesti.

Anu Niemi

lääketieteen lisensiaatti, palvelujärjestelmäjohtaja

Liina-Kaisa Tynkkynen

dosentti, tutkimuspäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

