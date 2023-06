Sovittelutoiminta rikosprosessin ja väkivaltaa ehkäisevien palveluiden rinnalla on osa väkivallan vastaista työtä.

Väkivalta ja siitä aiheutunut kärsimys eivät lopu, elleivät väkivallan tekijät ja väkivaltaa kokeneet tule kuulluiksi ja autetuiksi.

Lähisuhdeväkivallan vähentämiseen ei ole yhtä ainoaa ratkaisukeinoa. Lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön tarvitaan koko yhteiskunta, moniammatillista osaamista, toimenpiteitä ja tukimuotoja. Tarvitaan eri toimijoiden yhteistä pohdintaa siitä, miten rikoksen kohteeksi joutuneille saadaan riittävästi tukea ja apua, mutta myös siitä, miten rikoksen tekijöille saadaan laadukasta tukea väkivallan lopettamiseksi.

Väkivaltarikoksen rikosoikeudellinen käsittely on erittäin tärkeää rikosten ennaltaehkäisyn ja yhteiskuntarauhan näkökulmasta. Sen toteutuminen on rikosprosessiviranomaisten vastuulla. Sovittelu ei ole lähisuhdeväkivallassa nykyisen lainsäädännön mukaisesti vaihtoehto rikosseuraamukselle.

Sovittelutoiminta rikosprosessin ja väkivaltaa ehkäisevien palveluiden rinnalla on osa väkivallan vastaista työtä. On tärkeää kehittää korjaavan oikeuden menetelmiä, joiden tavoitteena on väkivallan tekijän vastuunotto teosta sekä motivoituminen väkivallan käytön lopettamiseen ja hakeutuminen palveluihin. Väkivallan kokijalle korjaavan oikeuden menettely mahdollistaa kuuluksi tulemisen ja vahinkojen hyvittämisen. Sovitteluprosessiin ohjaaminen on hyödyllisintä silloin, kun lähisuhdeväkivalta tulee ensimmäistä kertaa viranomaisten tietoon. Tuolloin herkkyys muutostyöskentelyyn on usein hedelmällisintä.

Sovittelumenettelyä ja sen käytäntöjä on kehitetty kiinteässä yhteistyössä lähisuhdeväkivallan vastaista työtä tekevien ja väkivallasta irrottautumista tukevien tahojen kanssa, kansainväliset sopimukset huomioiden. Tätä yhteistä kehittämistyötä tulee jatkaa.

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa tehty helmikuussa julkaistu Kuntoutussäätiön ja Maria Akatemian tutkimus osoittaa, että lähisuhdeväkivallan sovittelu toimii pääsääntöisesti hyvin. Sovitteluun osallistutaan vapaaehtoisesti, sovitteluprosessi koetaan useimmiten onnistuneeksi ja sen lopputulos oikeudenmukaiseksi.

Sami Asikainen

rikosylikomisario

puheenjohtaja, Sovittelu ry

Reetta Ikonen

sovittelutoimiston johtaja

Kymi-Saimaan sovittelutoimisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.