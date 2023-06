Alanvaihto on usein taloudellinen pakko, mutta samalla taiteilijat pyrkivät pitämään kiinni mahdollisuudesta tehdä taidetta.

Mikko Puttonen totesi kolumnissaan (HS 29.5.), että taiteen opiskelu on yksilölle suuren riskin peliä. Hän viittasi Taiken ja Cuporen tekemään taiteen ja kulttuurin barometriin, joka mukaan yli puolet alle 35-vuotiaista taiteilijoista on vaihtanut alaa tai harkinnut sitä. Hän kysyi, miten paljon nuorille kannattaa tarjota koulutuksia, jotka ovat sijoituksina kovin riskipitoisia.

Jutussa mainittu alanvaihto on usein taloudellinen pakko, mutta samalla taiteilijat pyrkivät pitämään kiinni mahdollisuudesta tehdä taidetta. Moni barometrin vastaajista harkitsee taidealan ulkopuolista työtä, mutta ei jättääkseen taidetta vaan rahoittaakseen sen tekemisen. Taidetyö sinänsä on siis mielekästä, ja ajatus koulutuksesta taloudellisena investointina on taidekentälle vieras.

Taiteilijoiden toimeentulo todella on heikko, eikä järjestelmämme tunnista riittävästi luoviin aloihin liittyvää toimeentulon sirpaleisuutta. Taiteilijan ansainnan logiikka tunnetaan huonosti.

Taide- ja kulttuurialaan liittyy kuitenkin Suomessa suuri hyödyntämätön potentiaali. Taide- ja kulttuurialan osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa toistaiseksi 3,1 prosenttia, mikä on selvästi alle EU:n keskiarvon, joka on 4,4 prosenttia. Kasvupotentiaalia on valtavasti. Vuonna 2020 valtion taide- ja kulttuurialalle maksama 1,2 miljardin tuki tuotti 13 miljardin euron tuoton koronaepidemiasta huolimatta.

Suomeen on rakennettu laadukas taidekoulutus. Taiteilijoiden vakaa toimeentulo ja yhdenvertainen sosiaaliturva edistäisivät pidempiä työuria ja tulisivat yhteiskunnalle kustannustehokkaammaksi kuin taiteilijoiden väkisin uudelleenkouluttaminen. Olisi sekä yhteiskunnan että taidekoulutuksen saaneiden etu, että alalle panostaminen ymmärrettäisiin investointina eikä kulueränä.

Henri Terho

johtaja

Taiteen edistämiskeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.