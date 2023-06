Sairaanhoidon korvausjärjestelmän tarkoitus on täydentää julkista terveydenhuoltoa.

Timo Aronkytö ja Jukka Lindberg arvostelivat (HS 31.5.) Kelan ehdottamaa uutta sairaanhoidon korvausmallia. Kritiikki ei kuitenkaan osu maaliinsa. Kelaa on hallitusneuvotteluissa pyydetty esittämään vaihtoehtoja sairaanhoidon korvauksien kehittämiseen. Esittämämme malli tarkoittaa käytännössä sitä, että ihminen voisi valita yleislääkärillä käynnin sote-keskuksen tai yksityisen lääkäriaseman väliltä maksamalla samansuuruisen omavastuun.

Mallin tarkoituksena on yhteistyössä hyvinvointialueiden ja yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa auttaa alueita selviämään tämän hetken perusterveydenhuollon kriisistä sekä vähentää päivystykseen ja erikoissairaanhoitoon ohjautuvien asiakkaiden määrää. Ensimmäinen tavoite on kuitenkin antaa kaikille yhdenvertainen mahdollisuus päästä yleislääkärille, kun yksityiset lääkärikeskukset saadaan kokonaisuudessaan käyttöön. Toimintamalli vaatii laajaa yhteistyötä ja käytäntöjen sopimista Kelan, hyvinvointialueen ja palveluntuottajien kesken.

Sairaanhoidon korvausjärjestelmän tarkoitus on täydentää julkista terveydenhuoltoa. Näin on myös uudessa Kela-korvausmallissa. Malli toimeenpantaisiin kansallisesti yhdenvertaisella järjestelmällä, joka on jo olemassa, eli uutta ei tarvitse rakentaa. Joustavaa mallia voidaan helposti muuttaa ja kehittää. Se voi olla voimassa määräajan, tai se voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa. Mallin kautta alueet voisivat myös kohdentaa rahoitusta oman alueensa tarpeisiin tukemalla esimerkiksi tietyn sairauden hoitoa tai terveyden edistämistä. Palvelujen käyttöä, kustannuksia ja sosioekonomisia vaikutuksia voitaisiin seurata ajantasaisesti Kelan rekisteritiedoista.

Malli on jo käytössä: kun ihminen hakeutuu terveydenhuoltoon toisessa EU-maassa, hän maksaa vain sen hinnan, jonka hän maksaisi mennessään vastaavaan toimenpiteeseen julkisessa terveydenhuollossa. Terveydenhoidon ja etenkin perusterveydenhuollon kriisiin on nyt tärkeää löytää kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla varmistetaan, että ihmiset pääsevät ajoissa hoitoon.

Marjukka Turunen

lainsäädännön kehittämisjohtaja

Hennamari Mikkola

tutkimusyksikön päällikkö, Kela

