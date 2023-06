Maaseutukunnan kuolema on lähellä, kun lukion valot sammuvat.

Lukiokoulutuksen rahoitusperusteiden muuttaminen on ollut esillä hallitusneuvotteluissa.

Lukiorahoituksen leikkaaminen näyttää etenevän hallitusneuvotteluissa. Rahoituksen leikkaukset kohdistuisivat pieniin lukioihin. Nyt ollaan tuhoamassa se hyvä, mikä 1960- ja 1970-lukujen Suomessa rakennettiin peruskoulu- ja lukiouudistusten ansiosta – jos uusi hallitus sen sallii.

Kysymyksessä on pienten lukioiden lisä, joka on maaseudun sivistyksen tulevaisuusinvestointi ja syrjäytymisen estovakuutus. Se turvaa nyt metsien kätköistä edelleenkin löytyvien osaajahelmien tasavertaisen opintien ja varmistaa maaseutukuntien opetuksen laatutason peruskouluissa. Se estää joka vuosi monta inhimillistä ja yhteiskuntataloudellista katastrofia tarjoamalla nuorille mahdollisuuden opiskella lähellä kotia. Lähilukio toimii myös ponnahduslautana korkeakoulutukseen.

Pienten lukioiden rahoitusleikkaukset ovat ristiriidassa sen koulutuspoliittisen tavoitteen kanssa, että jokainen nuori jatkaa opiskelua toisella asteella. Säästötavoitteet ovat ristiriidassa myös tavoitteen kanssa, että vähintään 50 prosenttia nuorista saa korkeakoulutuksen. Kysymys on nuorten ja yhteiskunnan tulevaisuudesta. Taloudellinen säästövaikutus valtiontaloudessa tulisi olemaan olematon.

” Lähilukio toimii ponnahduslautana korkeakoulutukseen.

Maaseutukunnan kuolema on lähellä, kun lukion valot sammuvat. Sysmän ja Iitin kunnille tämä tarkoittaisi kutakuinkin lukiokoulutuksen valtionosuuden puolittumista. Kun pienet lukiot on saatu nurin, toteutuu täysimääräinen tulonsiirto kaupunkien suurille lukioille. Sen jälkeen maksamme koulutuspalveluista, jotka katosivat paikkakunnalta. Tämä on poliittinen arvovalinta, jonka inhimilliset riskit tulisi tunnustaa. Kaikki nuoret eivät löydä polkunsa päähän.

Toteuttaako uuden hallituksen lukion rahoitusmalli saman kohtalon maaseutulukioille ja niiden peruskouluille kuin taksiuudistus maaseudulla liikkumiselle? Vai onko sittenkin olemassa toisenlaista tahtoa?

Simo Sinervo

rehtori, Sysmän kunta

Erkki Sankari

opinto-ohjaaja, Iitin kunta

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.