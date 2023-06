Viikon puheenaiheet

1) Velkakatto

Yhdysvalloissa ajaudutaan tavan takaa samaan velkakattonäytelmään. Liittovaltion velanottoa rajoitetaan lailla. Tavoitteena on ollut, että järjestely pakottaisi kongressin tekemään kipeitä budjettipäätöksiä. Yhdysvalloissa on kuitenkin keskitytty neuvottelemaan, miten katto saadaan ylitettyä. Pakko on hyvä konsultti. Jos kattoa ei ylitetä, maata uhkaa maksukyvyttömyys – todennäköisesti vain teoriassa.

2) Kylmä sää

Kesäkuu on alkanut Suomessa. Säästä sitä ei huomaa. Saanan havaintoasemalla mitattiin 7,7 astetta pakkasta, mikä on alin kesäkuun lämpötila Suomessa. Lunta on tullut Pohjanmaallakin. Vuosi sitten oltiin ihan eri lukemissa. Kesäkuussa 2022 erityisesti Lapissa oli tavanomaista lämpimämpää. Lämmintä odotellessa kannattaa muistaa, että päivä alkaa lyhentyä jo runsaan kahden viikon päästä.

3) Asuntomarkkinat

Kuluneella viikolla tuli todisteita, että asuntomarkkinat ovat hyytyneet. Vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat laskeneet viime vuodesta. Uusien asuntojen aloitukset ovat romahtaneet. Myymättömien uusien asuntojen varanto kasvaa. Asuntojen myyntiajat ovat yleisesti pidentyneet. Ihmiset ovat muuttuneet varovaisiksi. Tilanne elpyy kasvukeskuksissa, kunhan korot vakiintuvat – ehkä ensi syksynä.