Suomen on oltava hereillä 6g-kilpailussa

Nyt on menossa 6g-kilpailun kuuma vaihe – Suomi ja Yhdysvallat edistävät yhteistyötään.

Suomen ja Yhdysvaltojen ulkoministerit allekirjoittivat 2. kesäkuuta julkilausuman, joka koskee maiden välistä 6g-yhteistyötä. Julkilausuma on sekä Suomelle että Yhdysvalloille ensimmäinen vain 6g:hen keskittyvä yhteistyötä edistävä asiakirja.

Entistä nopeamman, älykkäämmän ja viiveettömämmän 6g:n avulla mahdollistuvat esimerkiksi hologrammina toteutettavat tapaamiset, reaaliaikaiset älyliikenteen ja -kaupunkien palvelut, terveyttä mittaavat hoivapalvelut, teollisuuden superautomaation ja lukuisat rikastetun todellisuuden sovellukset. Julkilausuma korostaa molempien maiden halua olla edelläkävijä 6g:n kehittämisessä. Haluamme ratkaista haasteita yhdessä. Onnistuminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisiä standardeja.

Suomi ja Yhdysvallat jakavat samanlaiset demokraattiset arvot, joiden pohjalle turvallinen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen 6g halutaan rakentaa. Uuden teknologian turvallisuus- ja muut tärkeät ominaisuudet on tärkeää määritellä jo kehittämisvaiheessa.

” Onnistuminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisiä standardeja.

Jos haluamme hyötyä taloudellisesti 6g:stä, meidän on oltava hereillä nyt. Elämme hetkiä, jolloin tutkimusyhteisö ja yritykset kehittävät 6g:hen liittyviä teollisoikeuksia, kuten patentteja. Eniten olennaisia patentteja omistavalla yrityksellä on edellytykset menestyä taloudellisesti parhaiten. Arviot 6g:n liiketoimintapotentiaaliksi ovat huikeita. Vuoteen 2035 mennessä 6g:llä on arvioitu olevan moninkertainen arvo 5g:n liiketoimintaan verrattuna.

Kansainvälisen yhteistyön lisäksi olennaista on Suomen sisäinen yhteistyö 6g:n ja muiden teknologioiden kehittämiseksi. Valtionhallinto, rahoittajat ja 6g Finland ovat tehneet tässä tiivistä yhteistyötä. 6g Finlandiin kuuluvat kaikki merkittävät 6g-tutkimusta ja -kehitystä tekevät suomalaistoimijat. Business Finland ja Suomen Akatemia ovat rakentaneet lippulaivaohjelman ja digitaalisen siirtymän t&k-rahoitusohjelmat. Näiden ympärille on muodostunut yksi maailman suurimmista tutkijakeskittymistä 6g-avainteknologioissa.

Lisäksi Suomen aloitteesta EU on määritellyt 6g:n yhdeksi tärkeimmistä teknologia-alueista. Suomen Nokia on vetäjänä Euroopan tason ainoan 6g-lippulaivan Hexa-X:n ensimmäisen ja toisen vaiheen projekteissa tuoden yhteen teollisuuden ja akateemiset toimijat laajalti. Poikkisektoraalisella ja ennakkoluulottomalla yhteen hiileen puhaltamisella on mahdollista saada kotimaisia talouden supervoimia liikkeelle.

6g-kilpailu käy nyt kiivaana. Suomi sai 6g-kilpailussa muutaman vuoden etumatkan, kun aloitimme siihen liittyvän laajan tutkimustoiminnan 300 miljoonan euron 6g Flagship -lippulaivaohjelmassa ensimmäisenä maailmassa vuonna 2018. Business Finlandin tuore 130 miljoonan euron laajuinen 6g Bridge -ohjelma edistää 6g-teknologian tutkimista, kehittämistä ja hyödyntämistä sekä Suomen edelläkävijäaseman säilyttämistä. Mukana pysyminen edellyttää kotimaisia ja kansainvälisiä ponnistuksia.

Suomen ja Yhdysvaltain välinen 6g-julkilausuma antaa tähän erityisen hyvän pohjan.

Timo Harakka

liikenne- ja viestintäministeri (sd)

Mikko Uusitalo

Jaakko Sauvola

Janne Järvinen

6g Finlandin puheenjohtajat

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.