Epärehellisyyden tuomitseminen on yleismaailmallista.

Anna-Stina Nykäsen mainioon juttuun epärehellisyydestä (HS 29.5.) voisi lisätä yhden yllättävän havainnon. Vaikka korruption yleisyydessä ja kadonneen lompakon takaisin saamisen todennäköisyydessä on suurta vaihtelua eri maiden välillä, kaikki maapallon ihmiset ovat vahvasti yhtä mieltä siitä, että epärehellisyys on aina väärin.

Maailman arvokartoituksessa (World Value Survey) on vuodesta 1981 säännöllisin väliajoin kysytty sadoiltatuhansilta vastaajilta edustavissa otoksissa, ovatko sellaiset teot kuin lahjuksen ottaminen, verovilppi tai julkisessa liikenteessä matkustaminen maksamatta ”aina väärin”. Melkein yksimielinen vastaus joka maassa on: kyllä. Sen sijaan abortin ja eutanasian kaltaisista asioista mielipiteet vaihtelevat voimakkaasti. Epärehellisyyden tuomitseminen on edelleen yhtä yleismaailmallista, osoittaa Anastasia Volkovan Helsingin yliopistossa tekeillä oleva väitöskirja. Se perustuu maailman arvokartoituksen uusimpaan kierrokseen, jossa oli mukana 84 maata.

Meillä ihmisillä on taipumus sopeuttaa arvomme ja mielipiteemme ympäröivän yhteiskunnan vallitseviin käytäntöihin. Epärehellisyyden kohdalla näin ei näytäkään olevan, koska rehellisyys on universaali arvo. On siis aihetta toiveikkuuteen. Ehkä tulevaisuus on rehellistä toimintaa ylläpitävällä oikeus- ja hyvinvointivaltiolla, vaikka nyt ei siltä tunnukaan. Rehellisyydellä rehentely olisi yhtä tyhmää ja ristiriitaista kuin omalla vaatimattomuudella kehuskelu.

Suuret ikäluokat oppivat lapsuudessaan Jänis Vemmelsäären seikkailuista, että mielivaltaisten tyrannien ovela huijaaminen on hieno asia. Suomalainen sosiologi Edvard Westermarck kirjoitti Tapojen historiaa -kirjassaan 110 vuotta sitten, että ”valhe on heikon ase”. Tasa-arvoisissa yhteiskunnissa, toisin kuin hierarkkisissa, ihmisten luontainen rehellisyys pääsee kukoistamaan.

Klaus Helkama

sosiaalipsykologian emeritusprofessori, Vantaa

