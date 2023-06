Pitkittyneen kivun hoidon on oltava moniammatillista

Kipu on merkittävin yksilön toimintakykyä pitkäaikaisesti heikentävä sairaus- tai oiretila.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava tutkija Minna Kivipelto nosti esiin sote-palvelujen yhteensovittamisen tarpeen (HS Vieraskynä 31.5.).

Nosto on tärkeä, sillä monien potilasryhmien hoidossa nykyisenkaltainen eri toimialojen eriytetty palvelutuotanto ei johda parhaalla tavalla potilaan elämänlaadun, toimintakyvyn ja työkyvyn kohenemiseen. Pitkittynyt kipu on esimerkki sairaus- tai oiretilasta, jonka hoidossa ammattiryhmärajat ylittävän yhteistyön tarve on keskeisessä roolissa.

Kipu on globaalisti merkittävin yksilön toimintakykyä pitkäaikaisesti heikentävä sairaus- tai oiretila. Suomalaisen terveyskeskuksen selvityksessä kipu todettiin yleisimmäksi syyksi runsaalle terveyspalvelujen tarpeelle.

Pitkittyneen kivun biopsykososiaalisen luonteen vuoksi hoidon on väistämättä oltava laajasti moniammatillista. Saumaton yhteistyö sosiaalipalveluiden, lääkäripalveluiden, kuntoutus- ja mielenterveyspalveluiden, opiskelua ja työkykyä tukevien palveluiden ja arjen hyvinvointia edistävien palveluiden välillä on välttämätöntä potilaan elämänlaadun ja toimintakyvyn kohentamiseksi. Koordinoivan omahoitajan tai muun vastuuhenkilön merkitys on keskeinen.

Moniammatillisen hoidon vaikuttavuus ja kiistaton paremmuus ei-moniammatilliseen hoitoon verrattuna on osoitettu useissa tutkimuksissa. Myös kustannusvaikuttavuustutkimukset puoltavat moniammatillisen hoidon järjestämistä.

Suomalainen palvelujärjestelmä pyrkii kuitenkin yhä hoitamaan tätä valtavaa potilasryhmää vahvasti terveydenhuolto- ja lääkärivetoisesti. Tämä johtaa pahimmillaan lääkehoidon ylimitoitettuun käyttöön ja potilaan ongelmavyyhdin syvenemiseen. Nykytoiminnan ongelma ei ole ammattilaisten valveutumattomuus, vaan terveydenhuollon jäykät rakenteet ja eriytetyt palvelut, jotka tekevät moniammatillisen hoidon toteutumisen lähes mahdottomaksi.

Sote-uudistuksella on mahdollisuus integroida palvelujärjestelmää siten, että aito moniammatillinen, ammattiryhmärajat ylittävä yhteistyö mahdollistuu. Hyvinvointialueiden suuret hartiat voivat parhaimmillaan mahdollistaa yksilön monialaiset tarpeet huomioivia hoitopolkuja ja toimintaa kehittävää koulutusta. Tämä kuitenkin edellyttää tahtotilaa rakenteiden ennakkoluulottomalle uudistamiselle.

Pahimmillaan voi käydä niin, että suurissa organisaatioissa potilaskohtainen integraatio heikkenee. Potilaan tarve ja oikeus monialaiselle tuelle ei saa hukkua hyvinvointialueiden eriytyneiden toimintojen välimaastoihin.

Maiju Marttinen

lääketieteen tohtori

puheenjohtaja, Suomen kivuntutkimusyhdistys

Tuula Korhonen

ylilääkäri, Raahen kipupoliklinikka

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

hallituksen jäsen, Suomen kivuntutkimusyhdistys

