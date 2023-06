Meille nauretaan, meitä uhkaillaan eikä hätäämme uskota, vaikka Suomen säilyminen hyvinvointivaltiona on jätetty meidän harteillemme.

Meille nuorille on luvattu tulevaisuus, mutta jatkuvasti tehdään päätöksiä, jotka edistävät luontokatoa ja kasvattavat nuorten hätää. Olemme kasvaneet kriisien keskellä, ja nytkin otsikot ovat täynnä mielenterveysongelmia ja taloudellista ahdinkoa. Silti suunnitellaan leikkauksia nuorten palveluihin. Nuoret kaipaavat yhteiskuntaan muutosta, mutta meitä ei oteta vakavasti.

Osa nuorista yrittää tehdä meille kaikille parempaa tulevaisuutta oman etunsa uhalla. Opinnot ovat vaihtuneet aktivismiin, mielenosoituksiin ja niitä seuraaviin putkareissuihin. Mielenterveyttä hoidetaan itse, ettei viedä palveluista paikkoja muilta niitä tarvitsevilta. Nuoret istuvat Eduskuntatalon edustalla, laulavat ja huutavat. Vanhempien sukupolvien vastaus on väittää, ettei nuoria kiinnosta.

Meille nauretaan, meitä uhkaillaan eikä hätäämme uskota, vaikka Suomen säilyminen hyvinvointivaltiona on jätetty meidän harteillemme. Olemme yhdessä käyneet eduskunnassa asti jakamassa asiantuntijuuttamme päättäjille, mutta meitä ei oteta vakavasti tai meille luvatut tapaamiset perutaan. Pitääkö kukaan huolta siitä, että me nuoret – Suomen tulevaisuus – voimme saada äänemme kuuluviin?

Ääneni on käheä, kun yritän saada vanhempia sukupolvia kuuntelemaan minua. Joudun todistelemaan kaiken sanomani, sillä nuoret eivät kuulemma voi tietää mitään. Kaikki maailman tieto on ollut syntymästäni asti kämmenelläni, ja nykynuoret ovat ainoa sukupolvi, joka ymmärtää, millaista on olla nuori Suomessa juuri nyt.

Miltä näyttää tulevaisuuden Suomi, jos nuorten pahoinvointiin ei puututa? Kuka pitää huolta siitä, että tulevaisuudesta rakennetaan aidosti nuorten näköinen?

Nuorten usko tulevaisuuteen heikkenee, kun meidän kokemuksemme on, ettei meillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Suomalaiseen yhteiskuntaan ja päätöksenteon rakenteisiin tarvitaan taho pitämään nuorten puolta. Lapsilla on lapsiasiavaltuutettu ja vanhuksilla vanhusasiavaltuutettu. Nuoriasiavaltuutettu mahdollistaisi suoran tiedonvälityksen haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja päättäjien välille ja varmistaisi, että asema ja oikeudet huomioitaisiin lainsäädännössä ja päätöksenteossa.

Jokaisen, joka välittää tulevaisuudestaan, tulisi välittää myös nuorista. Me olemme tulevaisuus. Antakaa meille mahdollisuus tehdä siitä omamme.

Valentina Vihonen

opiskelija, Helsinki

