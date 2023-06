Ongelma on resursseissa: rahaa ei ole tarpeeksi varhaiskasvatukseen, mielenterveystyöhön, koulunkäyntiin eikä sosiaalihuoltoon.

Koulun päättäjäispäivää edeltävänä iltana pohdin, miten valmistautuisin viimeiseen työpäivääni ennen kesälomaa. Uskallanko pysäköidä koulun pihalle, vai voiko jollain oppilaalla kenties tulla mieleen rikkoa opettajien autoja? Jäänkö koululle hetkeksi työkavereiden kanssa, vai poistunko äkkiä kotiin, jotten joudu keskelle laittomuuksien selvittelyä? Vai menisikö kaikki kuitenkin hyvin? Onhan sali täynnä vanhempia.

On mielestäni kohtuutonta, että tällainen pohdinta on nykyopettajan arkea. Työskentelen keskisuuren kaupungin suuressa koulussa, ja olen näin kesäkuun alussa aivan uupunut järjestyshäiriöihin ja ilkivaltaan, jota lukuvuoden aikana on tapahtunut. Rikkinäisiä vessojen ovia on enemmän kuin ehjiä, ruoalla sotketaan joka kuukausi useampaan otteeseen ja sitä varastetaan sotkemista varten. Oppilaat muodostavat ”jengejä”, joiden voimin yritetään saada murrettua opettajien auktoriteetti.

” Tulevalta hallitukselta toivon konkreettisia tekoja lasten ja nuorten hyväksi.

Mediassa on paljon julistettu, että suuri suomea puhumattomien osuus olisi yleistyneen levottomuuden taustalla. Meidän koulussamme S2-oppilaita on yhden käden sormilla laskettava määrä, eikä yksikään heistä osallistu häiriköintiin. Ongelma ei ole kielessä tai sen osaamattomuudessa vaan resursseissa. Rahaa ei ole tarpeeksi varhaiskasvatukseen, mielenterveystyöhön, koulunkäyntiin eikä sosiaalihuoltoon. Koululle ei anneta muuta mahdollisuutta kuin kantaa kaikkien näiden resurssipuutteiden seuraukset pitämällä säilössä nuoria, jotka eivät kykene koulunkäyntiin yleisopetuksessa.

Tulevalta hallitukselta toivonkin viimein konkreettisia tekoja lasten ja nuorten hyväksi. Me emme kaipaa asiantuntijalausuntoja, uusia opetussuunnitelmia tai hienoja täydennyskoulutuksia. Me kaipaamme rahaa. Me kaipaamme panostusta lasten ja nuorten hyvinvointiin, jotta meidän ei tarvitsisi joka päivä olla järjestyksenvalvojia, sosiaalityöntekijöitä, varavanhempia ja päihdetyöntekijöitä. Me haluaisimme olla taas opettajia ja tulla päättäjäispäivänä kouluun iloisina kuluneesta vuodesta, emme peläten.

Yläkoulun opettaja

