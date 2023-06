Presidentti Niinistö on toiminut Suomen eduista huolta kantaen

Ihmettelen puolustushallinnon toiminnan nostamista kiitoksen kohteeksi.

Helsingin Sanomat kertoi pitkässä kirjoituksessaan (4.6.) siitä, miten Suomen Nato-jäsenyys lopulta toteutui sitä kannattaneiden toimijoiden vuosikymmenten työn tuloksena.

Varsin yksipuolisiin haastattelulähteisiin perustuvassa jutussa supersankariksi nousee ”Kaartin kortteli” eli puolustushallinto, joka presidentistä ja poliitikoista riippumatta ja heidät sivuuttaen huolehti siitä, että Suomi lopulta saatiin Yhdysvaltain liittolaiseksi ja Naton jäseneksi. Tosin jutusta puuttuu kiitos sille, joka tämän lopullisesti sinetöi – Putinille.

En tässä enempi käsittele historiallista analogiaa sen kanssa, miten Puolustusvoimat junaili eduskunnan ja hallituksen ohitse Suomen Saksan kanssa operaatio Barbarossaan ja hyökkäyssotaan Neuvostoliittoa vastaan vuonna 1941. Lopputulos ja tilanne olivat toisenlaisia kuin tänään, mutta tämäkin historia on hyvä pitää mielessä. Siksi ihmettelen sitä, miten samanlainen toiminta parlamentaaristen päättäjien selän takana kuin välirauhan aikana nostetaan nyt kiitoksen kohteeksi.

Tämä on demokratiaan sitoutuneessa maassa keskeinen ja oleellinen kysymys. Siitä on puhuttava, vaikka nyt Nato-ratkaisu tehtiin lopulta parlamentaarista päätöksentekoa noudattaen tavalla, jonka lähes yksimielinen eduskunta, minä mukaan lukien, hyväksyi. Parlamentaarisesti laajalla tai yksimielisellä tuella on myös käsitelty niin sanotun Nato-option sisältäneet ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot.

HS:n haastattelemat ovat kuitenkin kenraali Arto Rädyn johdolla pahoittaneet mielensä ja kokeneet henkisesti raskaaksi sen, että presidentti ja poliitikot tp-utvassa eivät ilman lisätietoja ja kysymyksiä hyväksyneet parilla liuskalla esitettyä, kymmeniä erilaisia avaamattomia lyhenteitä sisältänyttä vuosittaista esitystä Suomen osallistumisesta kansainvälisiin sotaharjoituksiin.

” Itse en liioin kadu mitään.

”Joka kerta, kun Suomeen tuli joku amerikkalainen kone tai joukko harjoittelemaan, se aiheutti närää”, valittaa jutussa kenraali Räty, joka junaili Arizonan kansalliskaartin taisteluhävittäjien vierailun Suomeen ohittaen kokonaan presidentin ja ministerit – eduskunnasta puhumattakaan – omavaltaisessa toiminnassaan. Samainen Räty koetti myös läksyttää hallitusneuvottelijoita vuonna 2011 siitä, että he olivat halunneet tietoja joistain asehankinnoista, joissa eduskunnalle oli varattu vain laskun maksajan paikka.

Loppu hyvin kaikki hyvin? Vai oliko jäsenyys sitä toki kauan ajaneen HS:n mielestä ”väärin sammutettu”? Historia ei koskaan pääty, joten emme vielä tiedä, kuinka hyvin tai huonosti meidän käy, kuten emme sitäkään, olisiko Kiovan kaatuminen Venäjän hyökkäyksen käynnistyttyä keväällä 2022 johtanut Suomen todella tukalaan tilanteeseen, kuten HS:n käyttämät ”turvallisuuspolitiikan vaikuttajat” esittävät.

Itse en näe presidentti Niinistön toimineen turvallisuuspolitiikassa missään vaiheessa Suomen etujen vastaisesti vaan päinvastoin niistä huolta kantaen. Toki nyt tiedämme asioita, joita juuri kukaan HS:n turvallisuuspoliittisista vaikuttajistakaan ei takavuosina tiennyt. Itse en liioin kadu mitään, sitäkään, miten omalta osaltani tein keväällä 2022 sen, mitä voin sen varmistamiseksi, että myös Ruotsi päätyisi Nato-jäsenyyden suhteen samaan ratkaisuun samassa aikataulussa kuin Suomikin, kun oli käynyt selväksi, että Suomi tulisi joka tapauksessa Natoon hakeutumaan.

Erkki Tuomioja

Suomen ulkoministeri (sd) vuosina 2000–2007 ja 2011–2015

