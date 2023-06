On tietenkin harmillista, jos yritykset suhtautuvat aukkoihin työhistoriassa penseästi.

Mielipidesivulla kirjoitettiin (HS 4.6.), että pienikin aukko työhistoriassa voi estää työn saamisen.

Tietenkin työttömyys on valitettava kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen ongelma, ja työllisyyden parantamiseksi on toki tehtävä kaikki voitava. Suomi ei kuitenkaan ole sosialistinen valtio. Täten valtion tehtävä Suomessa ei ole taata kaikille sen kansalaisille työtä, vaan velvollisuus perustuslain kahdeksannentoista pykälän mukaan on ainoastaan suojella työvoiman oikeutta työhön, huolehtia elinkeinovapauden toteutumisesta sekä edistää kansalaisten työnsaantia, mitä te-toimistojen välityksellä lainmukaisesti tehdäänkin.

On tietenkin harmillista, mikäli yritykset suhtautuvat työaukkoihin penseästi, mutta mielessä on myös pidettävä, että jokaisella yrityksellä on oikeus itse valita omat työntekijänsä.

Ville Petteri Vänttinen

Espoo

