Veronmaksajana toivoisin, että emme keksi pyörää uudestaan, vaan kehitämme olemassa olevaa.

Robin Gustafsson ja Timo Ali-Vehmas toivoivat (HS Mielipide 4.6.) alustatalouden logiikan sisäistämistä suomalaiseen sote-järjestelmään. Tähän he tarjosivat ratkaisuksi muun muassa yhteistyöhön perustuvia datapohjaisia hyvinvointialustoja.

Usealla hyvinvointialueella on viime vuosina panostettu vahvasti niin sanottuihin tietoalustoihin. Tietoalustojen logiikka on kerätä niin operatiivisen sosiaali- ja terveydenhuollon tieto kuin asiakaspalautteiden ja palkanmaksun tiedotkin samalle yhteiselle alustalle. Jo tänä päivänä tietoalustoja hyödynnetään esimerkiksi opetukseen, tuotekehitykseen, tutkimukseen, tiedolla johtamiseen ja viranomaisraportointiin. Tietoalustojen perimmäinen idea on toimia monitoimittajaympäristönä, josta tietoja voi hyödyntää hyvinvointialueen luvalla lainmukaisiin tarkoituksiin.

Jos tarvitsemme alustan, veronmaksajana toivoisin, että emme keksi pyörää uudestaan, vaan kehitämme olemassa olevaa. Nykyinen tietoalusta voi vastata suurilta osin myös alustatalouden tarpeisiin.

Werneri Tuompo

projektipäällikkö, terveydenhuollon data ja analytiikka, Tietoevry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.