On luotava yhtenäinen toimintaohje niitä tilanteita varten, joissa jalkapallo-ottelua seuraavan yleisön tai toimihenkilöiden käytös on asiatonta.

Jalkapallossa on ruohonjuuritasolla pula erotuomareista. Ongelmaa pahentaa se, että erotuomarit joutuvat edelleen asiattoman käytöksen kohteeksi. Kiitos Futisäidille asian nostamisesta esille (HS Mielipide 30.5.).

Tuomarit ovat jossain vaiheessa aloittelijoita. Nykyään erotuomarin polku alkaa pelinohjaajan tehtävästä. Pelinohjaajat tuomitsevat noin 5–9-vuotiaiden lasten otteluita. Nuorimmat pelinohjaajat voivat olla 13–14-vuotiaita. Erotuomarina voi aloittaa 15-vuotiaana, ja silloin tuomitaan aluksi 8–12-vuotiaiden otteluita. Pelinohjaajat ja tuomarit lasten otteluissa ovat siis usein lapsia itsekin. Pelaajien tapaan hekin ovat siellä harjoittelemassa.

Aloittelevilla erotuomareilla on usein valtava halu ja paine onnistua tehtävässään. Aikuisten antamasta kritiikistä voi jäädä elinikäiset arvet. Kaikki kentällä – pelaajat, erotuomarit ja valmentajat – tekevät virheitä. Kaikki yrittävät varmasti parhaansa. Tämä on jokaisen kentällä ja kentän laidalla syytä ymmärtää. Palautteen antaminen on parempi jättää puolueettomille asiantuntijoille – katsojilla tai valmentajilla ei yleensä ole kykyä arvioida tuomarin toimintaa neutraalisti.

” Kritiikistä voi­ jäädä arvet.

Kymmenenvuotiaiden kilpasarjan ottelut eivät ole oikea paikka aloittaa tuomaritoimintaa. Se tulisi aloittaa nuorempien lasten harrastetason otteluista. Tähän toivoisimme jalkapalloseuroiltakin vastuuta. Erotuomarikerhojen kautta saa paikalle otteluiden tasoon sopivan erotuomarin. Kustannukset ovat ehkä suuremmat, mutta seuran omien junioreiden laittaminen tuomitsemaan liian kovia otteluita johtaa usein huonoon lopputulokseen kaikkien, erityisesti nuoren itsensä, kannalta ja on erittäin lyhytnäköistä.

Pahimmillaan käy niin, että mahdolliset tulevat erotuomarit menetetään, kun he joutuvat liian kovaan paikkaan ja ensikokemus on hyvin kielteinen. Ilman innostuneita nuoria olemme jatkossa yhä useammin tilanteessa, jossa otteluun ei löydy erotuomaria.

On luotava yhtenäinen toimintaohje niitä tilanteita varten, joissa yleisön tai toimihenkilöiden käytös on asiatonta. Jos nuori tuomari kokee olonsa kentällä turvattomaksi, tulee hänen tarvittaessa voida keskeyttää ottelu. Toimintaohje on viestittävä tuomareille ja seuroille. Korostamme myös järjestävän tahon – kotijoukkue, turnauksen järjestäjä – vastuuta.

Erotuomarointi on parhaimmillaan mahtava harrastus, jossa voi halutessaan edetä tavoitteellisesti. Lieveilmiöt on kuitenkin saatava kuriin. Tehdään yhdessä muutos! Tunteet kuuluvat futikseen, asiaton käytös ei. Lopetetaan me aikuiset asiaton käytös ja puututaan siihen yhdessä. Nuori tuomari, jota kohdellaan jalkapallokentällä asiattomasti, voisi olla sinun lapsesi.

Jukka Honkanen

Jan-Peter Aravirta

Helsingin erotuomarikerho, HEK ry

