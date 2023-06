Jäänmurtaminen on kriittinen erityistehtävä

Vastuuviranomaisella tulee olla suora mahdollisuus vaikuttaa jäänmurtokalustoa koskeviin strategisiin ja operatiivisiin päätöksiin.

Jäänmurtokaluston ikääntyessä nykyinen kaksijakoinen avustustoiminnan järjestämismalli on tullut tiensä päähän. Parinkymmenen vuoden ajan tavoitteena on ollut markkinaehtoinen palvelutuotannon kilpailuttaminen. Lopputuloksena on valtion omistaman Arctia oy:n monopoliasema, joka varmistetaan näennäisillä kilpailutuksilla ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston asettamilla strategisilla tavoitteilla.

Lakiin perustuva vastuu jäänmurtoavustuksesta on liikenne- ja viestintäministeriön alaisella Väylävirastolla. Vastuuviranomainen ei kuitenkaan voi vaikuttaa kustannuksiin ja strategisesti ohjata valtion omistamaa osakeyhtiötä kaksijakoisesta järjestämismallista johtuen. Talvimerenkulun turvaaminen jäänmurtajilla on kriittinen erityistehtävä, jonka optimaalinen toteuttaminen edellyttää, että vastuu ja valtuudet ovat samalla hallinnonalalla.

” Huoltovarmuuden ja varautumisen rooli on korostunut.

Talvimerenkulku ja sitä tukeva jäänmurtoavustus on Suomen ulkomaankaupalle ja teollisuuden kilpailukyvylle haaste ja kustannus, jonka hallinnassa jäänmurtokaluston kapasiteetti, toimintavarmuus, kustannustehokkuus ja yhteistyö Ruotsin kanssa ovat keskeisiä tekijöitä. Yhteiskunnan kannalta huoltovarmuuden ja varautumisen rooli on myös entisestään korostunut. Moninaisten tavoitteiden kokonaisvaltainen toteuttaminen edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on järjestämisvastuun lisäksi myös strateginen toiminnanohjaus. Arctian rooli olisi toimia palveluntuottajana erityistehtäväyhtiön statuksella.

Tulevaisuuden jäänmurtokapasiteetin määrittämiseen liittyy monia muuttujia. Ilmastonmuutos lyhentää pitkällä aikavälillä jääpeitteistä aluetta ja kauden kestoa, mutta toisaalta ahtojäiden ja sohjovöiden määrä kasvaa. Ilmaston vuosittaisen vaihtelun seurauksena ankariakin jäätalvia esiintyy satunnaisesti.

Samanaikaisesti kauppa-alusten jäissäkulkukyky heikkenee merkittävästi ympäristösääntelystä johtuen, aluskoot ja liikennemäärät muuttuvat ja merituulivoiman rakentaminen rajoittaa merialueiden hyödyntämistä avustustoiminnassa. Näistäkin syistä vastuuviranomaisella tulee olla suora mahdollisuus vaikuttaa jäänmurtokalustoa koskeviin strategisiin ja operatiivisiin päätöksiin. Näin toimitaan Ruotsissa. Maiden viranomaisten välisessä tiiviissä yhteistyössä Arctian rooli kaupallisena toimijana eri hallinnonalan ohjauksessa on ongelmallinen.

Nyt on aika päätöksille, joilla tunnustetaan jäänmurron merkitys erityistehtävänä. Näin toimien varmistetaan, että yhteiskunnan ja ulkomaankaupan kannalta kriittinen palvelu on toimintavarmaa, kustannustehokasta, kapasiteetiltaan riittävää ja valtion hallinnossa keskitetysti johdettua.

Mielipiteeni jäänmurron järjestämisestä perustuvat vuosikymmenten kokemukseen johtotehtävistä kauppalaivoilla, varustamoissa, Arctiassa ja Väyläviraston talvimerenkulkuyksikön entisenä päällikkönä.

Markus Karjalainen

merikapteeni, Helsinki

