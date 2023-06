Haluammeko luovuttaa ydinosaamisemme koneille? Jos niin teemme, vaarana on ihmiskunnan tyhmeneminen ja ajattelun taidon kaventuminen vain pienen eliitin etuoikeudeksi.

Tekoälyn vaaroista puhutaan paljon. Nopeasti kehittyvien järjestelmien pelätään antavan työkaluja kyberrikollisille ja demokratioita uhkaavan disinformaation levittäjille.

Riskien minimoimiseksi on onneksi ryhdytty poliittiseen sääntelyyn: EU:ssa valmistellaan parhaillaan tekoälyasetusta, jotta teknologian käyttö olisi turvallista työ- ja yksityiselämässä.

Jostain syystä tekoälyn vaikutuksista käyttäjiensä kognitiivisiin kykyihin ei juuri keskustella, vaikka hyvilläkin keksinnöillä on salakavalia sivuvaikutuksia.

Kun ihmislaji oppi hallitsemaan tulta, elämästä tuli mukavampaa: asumuksen sai lämmitettyä ja ruoan kypsennettyä. Kehityksen kääntöpuolena Homo sapiens sietää kylmää ja taudinaiheuttajia esivanhempiaan huonommin.

Henkilöautojen ansiosta liikkuminen nopeutui, mutta samalla työmatkat pitenivät ja ihmisten fyysinen kunto romahti. Karttasovellus on verraton apuväline, mutta sen vuoksi harva osaa suunnistaa ilman älypuhelinta.

Siedämme haitat, koska ennen ei ollut paremmin. Ensimmäistä kertaa käsillä on kuitenkin innovaatio, joka uhkaa ihmislajin ainutlaatuista kykyä abstraktiin ajatteluun.

Muillakin eläimillä on toki ajattelun taitoja, mutta yhtä monimutkaiseen tiedon ja tunteiden käsitteellistämiseen ei pysty mikään muu otus. Ilman ajatuksia ja niitä ilmaisevaa kieltä ei olisi ihmisen tuottamia erityisyyksiä: tiedettä, taidetta, moraalia. Ajattelu on, yritysmaailman termiä käyttääkseni, lajimme ydinosaamista.

Koneiden sanotaan hoitavan rutiinityöt. Ohjelma laskee laskut ja rustaa raportit. Näin aikaa jää luovalle ajattelulle. Tosin näyttää siltä, että myös luovan ajattelun voi ulkoistaa: ennustan kielimalli Chat GPT:n suoltavan pian myös kolumnit, tutkimusartikkelit ja romaanit.

Tylsät työt ja luovuus eivät kuitenkaan ole toistensa vastakohtia. Ammatikseen kirjoittavat tietävät, ettei inspiraatiosta ole hyötyä ilman istumalihaksia. Tekstit, joiden parissa on eniten pakertanut, ovat yleensä sisällöllisesti oivaltavimpia ja retorisesti kirkkaimpia. Teksti on kuin taikinaa, joka paranee, kun sitä vaivaa. On siis vaivattava aivojaan, altistettava itsensä vaivannäölle.

Se on tietysti vaivalloista. ”Ei ole sellaista keinoa, johon ihmiset eivät turvautuisi välttääkseen ajattelemisen vaivan”, sanoi sanoi keksijä Thomas Edison.

Tästä tekoälyn haitasta ovat toistaiseksi olleet huolissaan lähinnä opettajat, jotka saavat luettavakseen Chat GPT:n tuotoksia. Ohjelman kieltämisen sijaan on ehdotettu, että oppilaat opetettaisiin editoimaan tekoälyn laatimia tekstejä.

Miten lapsi, nuori tai aikuinenkaan voi parannella tekstiä ilman kirjoitustaitoa? Editointi vaatii syvällistä kielen ja tekstin rakenteiden osaamista. Sellainen ei kehity, jos ei ensin opi lukemaan ja kirjoittamaan, toisin sanoen ajattelemaan.

Ei ole olennaista pohtia, tuottaako Chat GPT tai jokin muu algoritmi sisältöä yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin ihmiset. Tuottaa taatusti; jos ei vielä, niin tulevaisuudessa.

Perustavampi kysymys on, haluammeko luovuttaa ydinosaamisemme koneille. Jos niin teemme, vaarana on ihmiskunnan tyhmeneminen ja ajattelun taidon kaventuminen vain pienen eliitin etuoikeudeksi.

Teknologiseen kehitykseen suhtaudutaan usein ikään kuin se ei olisi laisinkaan vallassamme, ikään kuin ihminen ei voisi itse päättää, millä keinoin elämäänsä helpottaa tai aivojansa rappeuttaa. Poliittisen sääntelyn lisäksi tekoälyn käytöstä ja käytön rajoittamisesta on siis keskusteltava – kouluissa, kodeissa, yrityksissä ja kaikissa yhteiskunnan instituutioissa.

Pohjimmiltaan kyse on siitä, mitä pidämme tärkeänä ja merkityksellisenä. Onko paneutumisella, vaivannäöllä ja sinnikkyydellä vielä arvoa nyky-yhteiskunnassa?

Kirjoittaja on kirjailija ja kriitikko.