Opettajan mielestä lapsemme sosiaalisuus on poikkeavaa, kun hän ei hakeudu muiden seuraan. Kiitettävä käytös laski kahdella numerolla.

Lapsen ja nuoren sosiaalista asemaa koulussa arvioidaan koko ajan. Tällä halutaan varmistaa oppilaan hyvinvointi ja se, ettei kukaan jää yhteisön ulkopuolelle. Samalla tehdään näkyväksi, millaista sosiaalisuutta arvostetaan.

Luokanvalvoja kertoi arviointikeskustelussa nuorelle, että luokan muut oppilaat olivat nimenneet hänet yksinäiseksi, ja ihmetteli, miksei nuori muiden pyynnöistä huolimatta liity seuraan. Nuoren sosiaalisuus on siis opettajan mielestä vahvasti normista poikkeavaa, vaikka nuori itse kokee riittäväksi sen, että hänellä on pari kaveria toisella luokalla.

Sosiaalisten taitojen korostuminen näkyy myös käyttäytymisen arvioinnissa. Heti yläkouluun siirtymisen jälkeen nuoren kiitettävä käytös laski kahdella numerolla, vaikka hänen kielenkäyttönsä tai käytöksensä ei muuttunut. Vaikuttaa siltä, että asiallinen kielenkäyttö, rehellinen käytös ja koulun sääntöjen noudattaminen eivät riitä. Sääntöjä voi jopa rikkoa, jos on sosiaalisesti ulospäin suuntautunut tiimipelaaja. Sanallinen käyttäytymisen arviointi varmistaisi, että käyttäytymistä arvioitaisiin suhteessa tavoitteisiin eikä kirjoittamattomiin sosiaalisiin normeihin.

Onko todellakin niin, koulun tavoitteena on tuottaa teknologian tukemia kansalaisia, joilla on yhteisöllisen aikaansaamisen kykyä, mutta joiden osaaminen ei kuitenkaan sijaitse oppilaan päässä, kuten Ilkka Tuomi kirjoitti (HS Vieraskynä 3.6.). Stipenditkin jaetaan koulussa entistä useammin sosiaalisen taitavuuden perusteella (HS Mielipide 3.6.). Erilainen saa olla – kunhan on sosiaalisesti taitava.

Yläkoululaisen vanhemmat

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.