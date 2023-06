Yhteisöllisyyden väheneminen on ilmiö, joka näkyy yhteiskunnassamme muutenkin.

Hallitusneuvotteluissa nousi esiin ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta luopuminen. Ajatus on ymmärrettävä, koska me kansalaiset maksamme valtiontalouden alijäämät joka tapauksessa muodossa tai toisessa. Vaarana on kuitenkin se, että ammattiliittoihin ei enää kuuluta.

Yhteisöllisyyden väheneminen on ilmiö, joka näkyy yhteiskunnassamme muutenkin. Yksittäinen ihminen ei enää aja oman ryhmänsä oikeuksia, vaan hänestä on tullut yksinäinen saalistaja, omien etujensa maksimoija. Ammattiliittoihin, kirkkoon, seuroihin ja järjestöihin ei enää kuuluta. Miksi maksaa jäsenmaksu, kun muut hoitavat taakanjaon? Järjestelmä toimii niin kauan, kun suuri enemmistö kantaa kuorman.

Sen jälkeen, kun kaikki vaativat oikeuksia mutta eivät ole valmiita kantamaan vastuita ja velvollisuuksia, seuraa romahdus, jota toivottavasti emme joudu jatkossa todistamaan.

Juha Korpijärvi

valtuuston jäsen, Tekniikan akateemiset ry

