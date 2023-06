Ilta-Sanomat kirjoittaa, että VR:n käyttöön ottama uusi junalippujen hinnoittelu herättää matkustajissa ärtymystä ja ihmetystä.

”Lippusekamelskassa on peräti 25 eri hintaluokkaa ja muuttuva hinnoittelu, jossa kulloinkin tarjolla olevien lippujen hinnat määräytyvät kysynnän mukaan.”

”Matkalippu on sitä kalliimpi, mitä vähemmän matkaan on aikaa ja mitä kovempi kysyntä junavuoroon kohdistuu. Kalleimmillaan junamatka on selvästi kalliimpi kuin saman matkan taittaminen linja-autolla, omalla autolla – tai jopa lentäen.”

”VR haluaa hinnoittelullaan ohjata matkustajia ostamaan lippunsa hyvissä ajoin ja suosimaan hiljaisia vuoroja. – – Epäilemättä uudistus tavoittelee myös taloudellista tehokkuutta ja kannattavuutta, mitä voinee myös pitää julkisesta laitoksesta osakeyhtiöksi muutetun VR:n tehtävänä. Samalla tapaus muistuttaa periaatteellisesta kysymyksestä, mikä on rautatieliikenteen tarkoitus Suomen kaltaisessa pitkien välimatkojen harvaan asutussa maassa.”

”Junaliikenteen nauttima mittava tuki on perusteltavissa vain sillä ehdolla, että rautateillä on pelkkää taloutta tärkeämpiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Yksi yleistä etua edistävä junaliikenteen tarkoitus on torjua liikenteen ympäristöhaittoja ja ilmastonmuutosta.”

”Siksi on perusteltua kysyä, miten VR:n lippu-uudistus palvelee rautatieliikenteelle annettuja – ja VR:n itsekin omaksumia – ympäristö- ja ilmastotavoitteita.”

”Riski lienee suuri, että hinnoittelun sekavuus ja etenkin äkkilähtöjen hirmuhinnat houkuttelevat enemmän matkaajia rautateiltä maanteille kuin päinvastoin.”

”VR:lle kenties kannattava uudistus voikin osoittautua Suomelle kalliiksi virheeksi.”

Hämeen Sanomat kommentoi Liikenneturvan kyselyn tulosta, jonka mukaan jopa joka neljäs nuori saattaisi ainakin viihteellä ollessaan lähteä päihtyneen kuljettajan kyytiin.

”Vaikka auton hallinta normitilanteessa juuri onnistuisikin, pienikin päihtymys heikentää arviointikykyä. Lisäksi nuori kuljettaja on kokenutta kuljettajaa alttiimpi riskinotolle saati kavereiden yllytykselle.”

”Yhteisön paine on nuorten keskuudessa vahva. Nuorten kannattaa kääntää ryhmäpaine edukseen, pitää toisistaan huolta ja puuttua joukolla kavereidensa riskialttiiseen käytökseen. – – On turha pelätä kasvojen menetystä, jos voi estää uhkaavaan tilanteeseen puuttumalla mahdollisen hengen tai terveyden menetyksen. Ei ole häpeä sanoa, että pelkää koheltavan kuskin vuoksi itsensä tai toisen puolesta.”