Hämeen Sanomat osallistuu keskusteluun, joka on noussut Suomen turvallisuuspoliittista lähihistoriaa käsittelevästä HS:n artikkelista.

”Ukrainan sota ja Nato-jäsenyyden viivästyminen olisivat voineet johtaa Venäjän Suomea koskevan vaikutusvallan kasvuun. Helsingin Sanomien artikkelista käy ilmi, ettei presidentti Sauli Niinistö ole ollut erityisesti edistämässä Suomen lähentymistä Natoon. – – Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti suomalaisten ja perässä myös Suomen virallisen linjan.”

”Krimin kaappaus ohitettiin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Venäjän muodostaman uhkan vakavuutta vähäteltiin.”

”Ei ole mikään uutinen, että Sauli Niinistö on harkitseva ja hänen lausuntonsa monimielisiä. Se on saattanut hyvin ilmetä vastahankana virkamieskuntaan päin.”

”Niinistö myös luotti pitkään – liiankin pitkään – vuoropuheluun Vladimir Putinin kanssa. Putin huijasi koko läntistä maailmaa, miksei myös Sauli Niinistöä.”

Lapin Kansa arvioi, että Suomi pelasi suhteissaan Natoon ja Venäjään uhkarohkeaa peliä, jossa olisi voinut käydä huonosti.

”Jos Ukraina olisi antautunut, Suomen Nato-jäsenyys olisi todennäköisesti estynyt. Voimansa tunnossa Putin ei olisi sitä hyväksynyt, vaan tehnyt kaikkensa estääkseen sen – jopa hyökkäyksellä.”

”Naton vastustaminen oli Suomen virallinen linja niin pitkään, että siitä tuli tapa. Koska kansa oli jäsenyyttä vastaan, poliitikkojenkin oli helppo olla.”

”Edes Krimin valtaus ei muuttanut maan tapaa, vaikka koko maailma näki viimeistään tuolloin Putinin pahuuden. Venäjää johti patologinen valehtelija ja arvaamaton tyranni, joka ei epäröinyt tappaa saavuttaakseen unelmansa Suur-Venäjästä.”

”Vastuu tekee varovaiseksi. Silti on helppo nähdä, että tässä mentiin liian pitkälle. Natoon olisi pitänyt hakeutua aiemmin, olkoonkin, että kansa oli sitä vastaan. Sekin on hyvä muistaa, että päätökset on tehtävä aina siinä ajassa ja niillä tiedoilla.”

Ilta-Sanomien mukaan Niinistö-kritiikin taustalla on ajatus, että Suomen olisi pitänyt hakea Natoon viimeistään vuonna 2014 Venäjän vallattua Krimin.

”Jälkiviisaus on yksi politiikan alalaji, mutta jos Niinistö olisi heti virkakautensa alussa ajanut Nato-jäsenyyttä, hankkeelle olisi voinut käydä köpelösti. Kansalaisten ja eduskunnan enemmistö eivät kannattaneet jäsenyyttä, eikä tuolloinen hallituskaan.”

”Lopulta Suomen Nato-jäsenyyden varmisti kansan mielialan muutos heti Ukrainan sodan alettua.”