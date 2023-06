Suomen ja EU:n lainsäädäntö asettaa Alkolle paljon kustannuksia lisääviä rajoituksia.

Alkon monopolin purku on esillä hallitusneuvotteluissa muun muassa kaupan liittojen vaatimuksesta. Kauppa väittää pystyvänsä kantamaan alkoholin myyntiin kuuluvan vastuun. Niinköhän? Kauppa ei ymmärrä edes nykyistä järjestelmää. Se arvostelee Alkon tehottomuutta, tuottamattomuutta ja väittää, että ne ovat syy Alkon korkeisiin hintoihin (esimerkiksi HS Visio 29.4.22 ja HS Mielipide 16.4.).

Jos tuntisi järjestelmän, tietäisi, että suurin syy alkoholin kalleuteen on alkoholivero. Suomen ja EU:n lainsäädäntö asettaa Alkolle paljon kustannuksia lisääviä rajoituksia esimerkiksi hinnoittelun, lajivalikoiman, esille panon ja myymäläverkoston suhteen. Alko ei saa markkinoida eikä mainostaa, ja sen tulee vähentää alkoholin haittoja ja kulutusta.

Kauppa on myös antanut ymmärtää, että Alkon pienentynyt osuus alkoholin kaupasta johtuu Alkon tehottomuudesta, koska se on hävinnyt markkinaosuutta. Totuus on aivan päinvastainen. Pieni osuus johtuu siitä, että alkoholin kauppaa on Suomessa vapautettu kaupan toiveiden mukaisesti. Suomessa kaikki alle 5,5 prosentin alkoholi on monopolin ulkopuolella (mukaan lukien niin sanotut limuviinat).

Juhani Hakala

alkoholihallinnon kehittämispäällikkö, eläkkeellä, Espoo

