Suomen koko terveydenhuollon resurssit on valjastettava kaikkien suomalaisten käyttöön.

Suomessa lienee enemmän lääkäreitä kuin koskaan, ja silti meillä kerrotaan olevan huutava pula lääkäreistä. Kun väestönkasvu on jo pitkään ollut hyvin verkkaista, jokin tässä yhtälössä askarruttaa.

Onko lääkäripula todellinen? Vai onko vain kyse siitä, että lääkärit ovat ”väärissä paikoissa” eli muualla kuin julkisen terveydenhuollon palveluksessa, jossa leikkauksia lykätään tai peruutetaan ja aikaa terveyskeskukseen saa odottaa viikkoja, kuukausia? Julkisen sektorin terveydenhuollossa kärvistellään jatkuvan henkilöstövajeen, huonon johtamisen ja työilmapiirin sekä asiantuntijoiden aikaa ja työpanosta koko ajan lisää haukkaavan byrokratian kierteessä. Tämä on kaikki pois potilastyöstä, ja asia on ollut tiedossa vuosikymmeniä. Hallituksen kokoonpanosta riippumatta tilanne on vain heikentynyt.

Samaan aikaan yksityisten terveydenhuoltopalveluiden puolelta voi varata ajan yleislääkärille, usein myös erikoislääkärille, jopa samalle päivälle. Kaikilla ei ole vain mahdollisuutta maksaa näitä kovan rahan veloituksia. Palveluja on tarjolla kaikkien erityisalojenkin asiantuntijoille niin lyhyellä varoitusajalla, että tähän kokonaisuuteen täytyy sisältyä jo todella paljon tyhjäkäyntiä.

” Iloiset veronmaksajat ovat ehtyvä luonnonvara.

Niin kauan kuin asiasta halutaan tehdä ideologinen – eräiden puolueiden vankkumaton näkemys on, että vain julkisen puolen tarjoama terveydenhuolto kelpaa – kaivamme itsellemme yhä syvempää kuoppaa. Jonain päivänä rahat vain loppuvat. Suomi on niin pieni ja vähäväkinen maa, että se ei tarvitse yli kahtakymmentä julkisen sektorin sote-aluetta, joista jokaiseen rakennetaan mittava byrokratia, joka ei tuota avuntarvitsijoille mitään lisäarvoa.

Meillä ei ole varaa tällaiseen tuhlaukseen. Suurin osa yksityiselläkin puolella toimivista lääkäreistä on täällä Suomessa koulutettu suomalaisten veronmaksajien rahoilla. Suomen koko terveydenhuollon resurssit on valjastettava kaikkien suomalaisten käyttöön, sillä ne iloiset veronmaksajat, jotka haluavat kustantaa tätä tuhlausta, ovat ehtyvä luonnonvara.

Kelan pääjohtajan tuore avaus yksityislääkärin palvelujen käytöstä 20 euron hintaan onkin todella raikas tuulahdus. Eräät omasta vallastaan huolissaan olevat, toimimattomaksi osoittautuneen järjestelmän kannattajat ovat tämänkin ajatuksen ehtineet jo tyrmätä. Mutta nyt on saatu ainakin ensimmäinen signaali siitä, että muutoksen välttämättömyyden ymmärrys on leviämässä myös sinne, missä asiaan pystytään oikeasti vaikuttamaan.

Jukka Rahko

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.