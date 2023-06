Kävelyreitti löytyy vertailukohdaksi heti reittioppaan aloitusnäkymästä.

Joskus matkaa on järkevintä taittaa jalan.

Toimittaja Eliisa Aikkila kirjoitti kolumnissaan (HS 1.6.) Googlen reittisuosituksista ja niiden vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin. On totta, että nykypäivän digitaalisessa maailmassa elämämme on yhä enemmän suurten globaalien toimijoiden, kuten Googlen ja vastaavien yritysten palveluiden keskellä.

On kuitenkin olemassa myös palveluita, jotka on laadittu paikalliset tarpeet huomioiden. Esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen reittiopas tarjoaa oletuksena erilaisia vaihtoehtoja: vähiten vaihtoja, nopeampia reittejä tai esteettömiä yhteyksiä. Myös kävelyreitti löytyy vertailukohdaksi heti aloitusnäkymästä. Palvelu onkin erikoistunut juuri alueemme reitteihin. Esimerkiksi kävelyverkko tulee OpenStreetMap-nimisestä palvelusta alueen asukkaiden tuottamana. Koska tieto tulee suoraan asukkailta, se on usein tarkempaa kuin globaalien toimijoiden palveluissa.

Lisäksi olemme lisänneet reittioppaaseen kesäksi saaristolauttojen tietoja, ja osaksi joukkoliikenteen reittejä on mahdollista kytkeä oma pyörä tai kaupunkipyörä. Haluammekin kannustaa kestävien liikkumismuotojen käyttöön laajasti. Reittiopas on saatavissa hsl.fi-verkkosivuilla ja HSL-sovelluksessa, ja sen käyttö on mahdollista eri laitteilla.

Olisi hienoa, jos kaikki sovellukset voisivat tarjota vaihtoehtoja, jotka kannustavat terveellisiin elämäntapoihin. On myös tärkeää kehittää vaihtopaikkoja ja laajemmin kaupunkiympäristöjä suuntaan, joka kannustaa ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä ja kävelyä päivittäisissä matkoissaan. Tätä suuntausta haluamme reittioppaalla edistää.

Joona Packalen

matkustajainformaatiopäällikkö

Helsingin seudun liikenne (HSL)

