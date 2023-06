Suomen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta on äärimmäisen tärkeää saada osaajia Suomeen.

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin (1.6.), että työperäisten oleskelulupahakemusten määrät ovat yli kolminkertaistuneet vuoden 2015 tasosta ja ovat nyt vaarassa ruuhkautua. Maahanmuuttovirasto (Migri) ja ulkoministeriö ovat molemmat varoittaneet, että ilman lisäresursseja työperäinen maahanmuutto voi kriisiytyä seuraavalla hallituskaudella. Viesti on otettava tosissaan.

Suomen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta on äärimmäisen tärkeää saada osaajia Suomeen. Kilpailu näistä osaajista on globaalia, joten Suomen on pyrittävä olemaan maailman paras, ei vain hyvä. Tämän vuoksi maahantuloon ja kotoutumiseen liittyvien prosessien on oltava sujuvia.

On selvää, että työperäistä maahanmuuttoa koskevat prosessit ovat tällä hetkellä liian monimutkaisia.

Suositeltava ratkaisu olisi takuu kahden viikon palvelulupauksesta tänne tulevalle osaajalle. Tämä palvelulupaus pitäisi sisällään työluvan, pankkitilin avaamisen, puolison työllistymisen sekä tarvittaessa päiväkoti- tai koulupaikan lapselle. Migrin ja ulkoministeriön mainitsemia henkilöresursseja tarvitaan riittävästi, mutta oleellista olisi myös kehittää maahantuloprosessit sujuviksi digitaalisiksi palvelupoluiksi.

Visiona voisi olla, että fyysinen tunnistautuminen toteutetaan vain kerran esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä, jonka aikana kerätään kaikki tarvittava data maahanmuuttajasta. Datan käyttöoikeudet luvitetaan siten, että kaikilla lupaprosessiin liittyvillä viranomaisilla on siihen pääsy. Lupaprosessien osalta tulisi siirtyä myös kohti yhden luukun periaatetta, jolloin mahdollisimman moni lupa-asia voitaisiin finalisoida yhden instanssin, kuten Maahanmuuttoviraston toimesta.

Tämän kokonaisuuden edistämiseksi viime hallituskaudella kesken jäänyt hanke digitaalisesta henkilöllisyyden uudistamisesta tulisi saattaa ripeästi päätökseen, jotta digitaalinen asiointi saadaan sujuvaksi. Jotta muutokset todella saadaan käytäntöön, on uuden hallituksen osoitettava tähän selkeä aikataulutus ja rahalliset resurssit. Työn tulee alkaa heti.

Riikka Pakarinen

toimitusjohtaja

Suomen startup-yhteisö

Ilkka Paananen

toimitusjohtaja, Supercell

