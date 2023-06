HBO:n uusi sarja Suomen hallituksen viisikosta on ylevä kiiltokuva

Suoratoisto­palvelun dokumenttisarja edellisen hallituksen puheenjohtajista on siloteltua Instagram-feminismiä.

Viestintä­toimistot lähestyvät toimituksia usein juttuehdotuksilla, joissa on valmiiksi pureskeltu tarina. Nyt on suosittua ehdottaa haastateltavaksi jonkin yrityksen naisjohtajaa, koska tämän ”esimerkki lasikattojen rikkomisesta inspiroi naisia ja tyttöjä ottamaan rohkeasti heille kuuluvan vallan”.

HBO:n Viisi valittua muistuttaa samaa lajityyppiä. Suoratoisto­palvelun ensimmäinen suomalainen dokumentti­sarja kertoo edellisen hallituksen puolue­johtajista. ”Keitä oikein ovat nämä kunnianhimoiset, maltilliset naiset, jotka puskevat poliittista kulttuuria eteenpäin ja inspiroivat ympäri maailman”, HBO:n tiedote kysyy.

Tähän sarja ei vastaa. Sen sijaan se on kokoelma inspiraatiotauluja, latteita seinälle ripustettavia elämänviisauksia.

SuoratoistojäTILLÄ on hyvät algoritmit. Nyt kai sitten myy voimasitaateiksi kiteytetty, omista tunteista ammentava Instagram-feminismi.

Varmuuden vuoksi dokumentissa tehdään töitä, jotta katsoja varmasti samastuisi päähenkilöihin. Puhutaan ulkonäköpaineista ja naisvihasta. Kovan luokan poliitikkojen toiseksi titteliksi nostetaan ”äiti”. On Spice Girlsiä, Peppiä, Barbieta.

Pikemminkin kuvakulma naispoliitikkoihin tuo mieleen kaverini huomion Ryhmä Haun Kajasta. Kuin muilla pennuilla on animaatiossa persoona, Kajan kohdalla riittää, että tämä on pinkki tyttö, joka osaa lentää. Inspiroiko naisia ja tyttöjä tosiaan täysi säröttömyys?

” Vallankäyttäjistä kerrotaan iltasatuja.

Suomen johtavista poliitikoista ei säröä puutu. He ovat asiakeskeisiä, älykkäitä, päättäväisiä, ristiriitaisia, kilpailunhaluisia, hauskoja tai äreitä, keskenään erilaisia mutta erityisiä ihmisiä. Ennen kaikkea he ovat poliitikkoja, jotka ovat tarttuneet kaksin käsin valtaan. Heitä kuuluu myös haastaa tekemistään valinnoista. Meikkimerkin slogania mukaillen: koska he ovat sen arvoisia.

Fanidokumentin genreen ei ehkä haastaminen kuulu. Mutta eipä myöskään luoteta kokonaisen ihmisen kiehtovuuteen.

Vallankäyttäjistä kerrotaan voimauttavia iltasatuja, sankaritarinoita tytöille.

Dokumenttielokuva Rodeo (2018) kertoo Viron entisen pääministerin, 32-vuotiaana valtaan nousseen Mart Laarin tarinan. Nuori pääministeri ryvettyy skandaaleissa, mutta luottaa sekavassa tilanteessa visioonsa. Hallituksen entiset ministerit kertovat suorapuheisesti, miten ottivat vallan, tekivät uudistuksia mutta myös osittain unohtivat arvonsa. Dokumentti on itsekriittinen, sekopäinen, aito ja hauska.

Se inspiroi.

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö.