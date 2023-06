Meille kaupunkilaisille viinien tulo lähimarketiin on itkun paikka.

Hallitusneuvotteluissa keskustellaan jälleen viinien tuomisesta päivittäistavarakauppoihin. Asiaan liittyy tavallisen tallaajan kannalta puoli, josta kukaan ei puhu mitään.

Lähistölläni on vain pieniä kivijalkakauppoja, joissa yleensä hoidan ruokaostokseni. Jos ne nyt ottavat viinitkin hyllyihinsä, hyllytila elintarvikkeille käy entistä pienemmäksi: päivittäin tarvitsemani valikoima pienenee. Näin kävi silloin, kun innostuttiin oluista. Eivätkä myyjät takuulla osaisi kertoa minulle, mikä valkoviini on hapokkain. Meille kaupunkilaisille viinien tulo lähimarketiin on itkun paikka – eikä kansanterveyssyistä.

Riitta Wallenius

eläkeläinen, Helsinki

