Mikään raha tai johtamislupaus ei saa lääkäreitä palaamaan vapaan valinnan kerran omaksuttuaan.

Sain yksityiseltä yritykseltä rekrytointiviestin tulla töihin omaan työhöni. Palkka olisi viisinkertainen omaani nähden, työmäärä murto-osa nykyisestä. Olen lääkäri kutistuvalla julkisella sektorilla.

Tarjouksia satelee muillekin terveydenhuollossa. Hoitajat lähtevät seuraavaksi, se on selvää.

Miksi saamme tällaisia tarjouksia? Kokemukseni mukaan kaikki alkoi 2000-luvun alussa, kun opiskelijoita houkuteltiin päivystysrinkeihin. Uudet vuokralääkärifirmat kestitsivät illallisilla ja tarjosivat muhkeita autoetuja ylisuuren palkan lisäksi. Toiminta aloitettiin auttamaan päivystyksessä, jota oli raskasta tehdä virkalääkäreillä. Tämä oli kiertävän reppulääkäritoiminnan alku ja aivan järkevää, sillä kaikki eivät halua tai voi päivystää päivätyön lisäksi.

Toiminta laajeni. Opiskelijat alkoivat nauttia täydestä palkan, työajan ja tehtävien valinnanvapaudesta, myös valmistumisen jälkeen. Firmat ymmärsivät matalalla roikkuvien hedelmien idean ja alkoivat myydä toimintaa helpoille alueille, kuten työterveyshuoltoon. Lääkäripooli alkoi siirtyä yksityiselle. Vaikka määrät olivat pieniä, julkinen työ alkoi nakertua pala palalta, koska työpaikkashoppailu pirstaloi palveluiden järjestämistä. Omalääkäri-idea menetettiin nopeasti. Repputyöntekijät vaihtavat firmojenkin välillä, eikä potilassuhteista voida pitää kiinni enää missään.

Sittemmin tiedämme, miten on käynyt. Julkinen puoli ei kykene pitämään yllä tai kehittämään toimintaa, sillä työntekijät menevät sinne, missä työ on helpompaa. Kun niin sanottu kriittinen massa työntekijämäärässä alittuu, ei yksikkö enää voi toimia. Se ulkoistetaan, lopetetaan tai keskitetään kohtuuttomasti.

” Lääke on kova, mutta niin on sairauskin.

Nyt esimerkiksi Säätytalolla ajatellaan, ettei julkinen puoli toimi, koska siellä johdetaan huonosti ja palkat ovat pienet – palveluita pitäisi ulkoistaa yhä enemmän. Ajatus on väärä. Yksityinen ei hoida paremmin eikä kykene pitämään yllä hoidon jatkuvuutta. Julkinen itse asiassa pystyisi, ja potilassuhteiden jatkuvuus on ainoa tapa, jolla sote-kustannuksia on mahdollista laskea ja paljon.

Mikään raha tai johtamislupaus ei saa lääkäreitä palaamaan vapaan valinnan kerran omaksuttuaan. Ratkaisuna on lopettaa yksityinen puoli tällaisenaan. Kun säädetään, että yksityinen saa keskittyä siihen, missä siitä on aidosti hyötyä, kuten päivystyksen järjestämiseen, palaavat lääkärit ja hoitajat monipuolisiin tehtäviinsä julkiselle puolelle. Siellä odottavat työyhteisöt ja mielekäs jatkuvuus. Turhat kilpailutus- ja liiketoimintakustannukset voidaan ohjata työhyvinvointiin ja kehittäjien voimat suunnata palvelujen ideointiin, siihen missä yksityiset ovat hyviä. Jonot on pian purettu.

Lääke on kova. Niin on sairauskin. Olemme jo liian pitkällä, jotta terveydenhuolto itsestään tervehtyisi. Maailmalla on siitä esimerkkejä. Minulle luvattu viisinkertainen reppupalkka nimittäin ei sekään riitä. Seuraava yritys kosii yhä pienemmällä työmäärällä: yksi potilas tunnissa etänä.

Eettisesti erittäin rasittunut erikoislääkäri

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.