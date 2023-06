Terveysongelmat ovat yleisimpiä vain vähän koulutusta saaneilla ja pienituloisilla. Varallisuus ei saisi vaikuttaa hoidon saantiin.

Suomessa, kuten lähes kaikissa maailman maissa, ihmiset ovat nyt terveempiä kuin koskaan aikaisemmin. Kuolleisuus ja sairastavuus ovat erityisesti kansansairauksien kohdalla vähentyneet merkittävästi.

Samaan aikaan lähes kaikki terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ongelmat ovat yleisimpiä vain vähän koulutusta saaneilla ja pienituloisilla. Esimerkiksi 25-vuotiaan suomalaisen odotettavissa oleva terveiden elinvuosien määrä on perusasteen koulutuksen suorittaneilla nykyisin peräti 13 vuotta pienempi kuin korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla.

Mitä matalampi sosiaalinen asema ja mitä vähemmän koulutusta suomalaisella on, sitä heikompi on hänen terveytensä. Monet terveysongelmat vähenisivät koko väestössä noin puoleen nykyisestä, jos kaikki väestöryhmät olisivat yhtä terveitä kuin korkea-asteen koulutuksen saaneet.

Väestöryhmien väliset terveyserot ovat epäoikeudenmukaisia, ja niitä pitäisi määrätietoisesti kaventaa. Jopa miljoonien suomalaisten terveitä elinvuosia on mahdollista lisätä merkittävästi.

Kyse on myös kansantaloudesta: väestön terveyden parantaminen mahdollistaisi työllisyysasteen nostamisen ja vähentäisi yhteiskunnalle sosiaali- ja terveyspalveluista koituvia kustannuksia.

Viime vuosikymmeninä terveyserojen vähentäminen on kirjattu tavoitteeksi jokaiseen hallitusohjelmaan. Silti erot ovat säilyneet suurina ja osin jopa kasvaneet.

Koronaviruspandemia toi näkyviin ja vahvisti aiemmin piilossa ollutta eriarvoisuutta. Nyt tarvitaan aiempaakin tehokkaampia toimia terveyden eriarvoisuuden kaventamiseksi.

Terveyden eriarvoisuuteen ei ole olemassa yksittäistä ratkaisua, vaan ongelmaa on ratkottava kokonaisuutena. Suomessa ja Euroopan unionissa on viime vuosina korostettu ”terveys kaikissa politiikoissa” -periaatetta (Health in all policies), jonka mukaan terveysalan asiantuntemuksella edistetään koko väestön terveyttä kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Myös Maailman lääkäriliitto on suositellut tätä lähestymistapaa.

” Yli puolet ”epätoivon kuolemista” liittyy Suomessa alkoholiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tieteellinen asiantuntijaryhmä esitteli huhtikuussa 2023 ehdotuksiaan siitä, miten terveyseroja voitaisiin vähentää lainsäädännön ja tutkimuksen avulla. Työryhmä kiinnitti huomiota muun muassa lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseen, parempaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä terveysperusteiseen verotukseen. Lisäksi työryhmä esitti, että valtioneuvosto nimeäisi parlamentaarisen komitean terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Terveyseroja kavennettaessa Suomen oloihin tulisi soveltaa kansainvälisessä terveyskeskustelussa tunnettuja Marmotin periaatteita. Niiden mukaan jokaiselle lapselle on annettava paras mahdollinen alku elämään. Pitää kiinnittää huomiota koulutukseen, työllisyyteen ja työoloihin. On huolehdittava riittävästä elintasosta ja terveellisestä elinympäristöstä sekä kitkettävä epäterveellisiä elintapoja.

Suomessa sosioekonomisten ryhmien välillä on nykyisin liian suuria eroja perustason terveyspalvelujen saatavuudessa. Hoitoon tulee päästä terveyspalvelujen tarpeen eikä varallisuuden perusteella.

Talousjärjestö OECD julkaisi huhtikuussa Suomen terveysoloja käsittelevän raportin, jonka mukaan alkoholiin, huumeisiin ja itsemurhiin kytkeytyviä ”epätoivon kuolemia” (deaths of despair) on Suomessa poikkeuksellisen paljon. Yli puolet näistä kuolemista liittyy Suomessa alkoholiin. Suuri osa niistä olisi vältettävissä – ne johtuvat paljolti niistä sosioekonomisista oloista, joissa ihmiset elävät.

Alkoholin käyttö aiheuttaa paljon terveydenhoidon kustannuksia ja terveyden eriarvoisuutta. Alkoholin saatavuutta ei saa enää parantaa. Tällainen epäjohdonmukainen politiikka lisäisi terveyseroja ja kasvattaisi sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja.

Michael Marmot on entinen Maailman lääkäriliiton puheenjohtaja. Niina Koivuviita on Suomen lääkäriliiton puheenjohtaja.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.