Olisiko stipendijärjestelmää mahdollista kehittää lapsen ja nuoren kehitystä paremmin tukevaksi?

Palkituilla oppilailla on täysi syy iloita.

Eräs äiti pohdiskeli stipendien jakamisen perusteita (HS Mielipide 3.6.). Itse olen miettinyt samaa aihetta saatuani todistaa sekä stipendin tuomaa riemua että stipendittä jäämisen aiheuttamaa pettymystä, joka on sydäntä särkevää, olivatpa oppilaan omat odotukset realistisia tai eivät.

Stipendien saajilla on täysi syy ja oikeus iloita. He ovat varmasti palkintonsa ansainneet. Mutta niin olisi moni muukin. Varsinkin jos valintaperusteet ovat muita kuin numeerisia, nämä opettajillekin ylimääräistä päänvaivaa aiheuttavat valinnat eivät voi olla täysin objektiivisia. Yleensä varmasti on useampikin kriteerit täyttävä oppilas, oli sitten kyse tsemppaamisesta, sosiaalisista tai muista taidoista, harrastuneisuudesta tai koulumenestyksestä. Moni parhaansa tehnyt oppilas jää ilman julkista tunnustusta.

Stipendejä jaettaessa suuri osa oppilaista odottaa sydän pamppaillen ja syke korkealla, sanotaanko oma nimi. Ja pettyy. Kokee ehkä, ettei valinta ole ollut oikeudenmukainen. Katkeria kokemuksia lapselle ja nuorelle.

Pettymyksiä elämässä tulee väistämättä vastaan, ja niitä on opittava sietämään. Siihen tämä harvojen ja valittujen palkitsemissysteemi lienee omiaan. Voisi monella aikuisellakin olla nieleskelemistä, jos työpaikoilla puolivuosittain jaettaisiin stipendejä työssään taitaviksi havaituille tai muuten vain hyville tyypeille.

Olisiko stipendijärjestelmää mahdollista kehittää lapsen ja nuoren kehitystä paremmin tukevaksi? Voisivatko stipendien myöntäjät suunnata palkintonsa niin, että niistä olisi mahdollista iloita vaikkapa luokittain? Todistuksiin voitaisiin lisätä kirjallinen palaute esimerkiksi sinnikkyydestä, avuliaisuudesta, hyväntuulisuudesta tai mistä tahansa kunkin oppilaan vahvuudesta.

Tiina Niinimaa

Loimaa

