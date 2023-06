Pelkän selviytymisen tavoittelun sijaan Suomi voi nyt ajaa kansallisia etujaan myös osana EU:n ja Naton kaltaisia läntisiä yhteisöjä.

Suurstrategia on valtiotaidon korkein muoto, laaja-alaisten intressien määrittelemä tapa hakea valtiolaivalle suuntaa. Suurstrategisessa ajattelussa valtio myös muokkaa toimintaympäristöään saavuttaakseen tavoitteensa.

Suurstrategia nähdään usein suurten valtioiden etuoikeutena. Suomessa tämä kiteytyy presidentti Mauno Koiviston toteamukseen, jonka mukaan ”Suomen idea on selviytyminen”. Lausahdus sisälsi Suomen strategisen ankkurin, mutta määrittää valtion intressit liian kapeasti.

Koiviston ja muiden Suomen strategiaa luoneiden ajattelu alkoi Venäjästä ja päättyi Venäjään. Maantiedettä emme tunnetusti voi muuttaa, ja yhä on oleellista ymmärtää Venäjän intressejä ja toimintatapoja. Samalla monet muut toimintaympäristön osatekijät ja Suomen asema ovat muuttuneet. EU:n ja Naton jäsenenä voimme ajaa muitakin kansallisia etuja kuin selviytymistä. Nyt suurstrategia on sekä mahdollinen että tarpeellinen.

Suomen suurstrategian luonnostelu edellyttää toimintaympäristön tuntemusta. Elämme strategisen kilpailun aikaa, jossa keskeisiä kysymyksiä ovat riippuvuuksien ja valtasuhteiden sekä niihin liittyvän teknologisen muutoksen hallinta. Globaalien valtakeskittymien kilpailua ja suhdeverkkoa leimaavat monimutkaisuus, epävakaus ja epävarmuus.

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kietoutuvat yhteen. Alueen lisäksi puolustamme yhteiskuntajärjestelmäämme. Jokaisella yhteiskunnan sektorilla on liityntäpinta globaaliin todellisuuteen ja sen normeihin, tietovirtoihin ja tuotantoketjuihin. Ukrainan sota on opettanut, että modernin suurstrategian ytimessä on valtion vallan välineiden integroitu ja joustava käyttö.

” Demokratioiden yhtenäisyyttä on syytä vaalia.

Koronaviruspandemian sekä valtioiden välisen ja sisäisen vastakkainasettelun myötä globalisaatio on ottanut takapakkia. Samalla demokratioiden ja autokraattisten järjestelmien erot ovat terävöityneet. Kylmän sodan aikaisesta blokkijärjestelmästä ei ole kyse, mutta demokratioiden yhtenäisyyttä on silti syytä vaalia.

Strategisen kilpailun aikaa on ajateltava myös valtioista erillisenä, megatrendit ymmärtäen. Ilmastonmuutos on merkittävin pitkän aikavälin globaali uhkakuva. Teknologiariippuvuuden, datan hallinnan ja tekoälyn vaikutukset kasvavat, samoin kyberulottuvuuden ja avaruuden merkitys.

Muutoksia tarvitaan tavassamme jäsentää turvallisuusympäristöä. Riskialttiita riippuvuussuhteita tulee vähentää. Muutosta tarvitaan myös, jotta varmistetaan Suomen äänen kantavuus globaalisti. Suomi ei ole merkittävä toimija strategisessa kilpailussa, mutta EU on.

Suomessa tulee tunnistaa toimijat ja niiden välinen dynamiikka. Keskiössä ovat EU:n, Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän asema ja niiden väliset suhteet.

Venäjän merkitys globaalina toimijana on laskussa, mutta Venäjä säilyy lähitulevaisuudessakin uhkana Euroopan turvallisuudelle ja vakaudelle. Kehitys Venäjällä Ukrainan sodan jälkeen määrittää, millainen tasapaino Eurooppaan syntyy.

Euroopassa Kiina nähdään kumppanina, kilpailijana ja systeemisenä haastajana. Viime aikoina Kiina-suhteessa on korostunut pyrkimys eroon riippuvuussuhteista, mutta edellytykset yhteistyölle on haluttu säilyttää. Suomen ja Euroopan on silti varauduttava myös siihen, että Kiinan rooli systeemisenä haastajana korostuu.

Transatlanttisen suhteen merkitys kasvaa. Suomen intressissä on vahvempi EU, joka kykenee toimimaan yhdessä Yhdysvaltojen kanssa.

Suomen suurstrategian strategisen kilpailun aikakaudelle luovat tasavallan presidentti ja valtioneuvosto. Kaikkia politiikan välineitä on käytettävä yhtenäisesti. Se edellyttää entistä tiiviimpää ja suunnitelmallisempaa yhteistoimintaa valtion johdossa.

Jatkossa suurstrategian tulee toimia ankkurin sijaan kölinä.

Rasmus Hindrén on kansainvälisten suhteiden johtaja Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa. Pete Piirainen on erityisasiantuntija Suomen pysyvässä Nato-edustustossa.

