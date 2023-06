Olet liian vanha, liian pätevä ja väärällä alalla toiminut.

Säätytalolla käydään näinä päivinä keskusteluja muun muassa työperäisestä maahanmuutosta. Sille on todella kysyntää demografiaa katsoessa.

Paljon puhutaan siitä, miten nuoret ikäluokat saadaan kiinnitettyä työelämään erilaisin hankkein ja tukemalla koulutusta, joka johtaa nopeaan työllistymiseen. Hieno juttu.

Sitten on meitä, joita yhteiskunta on kouluttanut peruskoulusta lähtien. On käyty lukiot ja korkeakoulut. Työelämässä yritykset ovat jatkaneet kouluttamista kurssien, työssäoppimisen ja esimieskoulutusten puitteissa. Osataan kieliä ja tunnetaan päättäjiä ympäri maailmaa. Jos lapsia on, he ovat jo lähteneet kotoa, ja nyt voisi vaikka matkustaa ilman huonoa omaatuntoa siitä, että puoliso jää pienten kanssa yksin hoitamaan arkea.

Voisi ajatella, että tässäpä ihan helmi organisaatioon! Ei tarvitse opettaa asioita nollasta, eikä nuhan takia tarvitse jäädä kotiin hoitamaan lapsia. Todellisuus: olet liian vanha, liian pätevä ja väärällä alalla toiminut, et varmaan ole riittävän motivoitunut, et pysty opettelemaan uutta, tarjottava palkka ei taida motivoida tekemään tätä työtä ja niin edelleen. Meitä on paljon.

Mika Luisto

Helsinki

