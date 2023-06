Pohjoismaiden menestysmalli on perustunut pitkälti itsehallintoon ja siihen, että vastuu ja päätöksenteko lähipalveluista ovat lähellä ihmistä.

Minna Kivipelto valitti (HS Vieraskynä 31.5. ) sote-uudistuksen ajautuneen Britannian kaltaisiin ongelmiin, kun rahat eivät riitä ja sosiaalipalvelut ovat joutuneet sivuosaan. Olisiko alun perinkin kannattanut katsoa, missä Suomen verrokkimaissa – muissa Pohjoismaissa – mennään sote-uudistuksissa?

Usein vannotaan pohjoismaisen hyvinvointimallin nimeen ymmärtämättä sen sisältöä. Pohjoismaiden menestysmalli on perustunut pitkälti itsehallintoon ja siihen, että vastuu ja päätöksenteko lähipalveluista ovat lähellä ihmistä samalla kun erityispalveluita keskitetään. Valtion täysimääräinen rahoitus ja pitkälle menevä ohjaus eivät ole sisältyneet siihen koskaan eivätkä sisälly jatkossakaan muualla kuin Suomessa.

Nyt käynnistetty malli muistuttaakin enemmän jo historian hämärään jäänyttä suunnittelutaloutta kuin dynaamista pohjoismaista mallia. Suomessa eduskunnan päätettäväksi tulevat niin puolustusmenot kuin vaikkapa Vantaan vanhuspalvelut alueen asukkaiden pystymättä vaikuttamaan siihen, kuinka paljon he haluavat panna omia varojaan laskennallisen valtion rahoituksen päälle.

” Pohjoismainen malli on puolustamisen arvoinen.

Pohjoismaiseen malliin kuuluu, että katsotaan, mikä taho on paras tietyn palvelun järjestämisessä ja sitten luodaan toiminnallisia ja taloudellisia kannustimia eri toimijoiden välille. Juuri tämän vuoksi sosiaalipalvelut, kuten vanhuspalvelut, on kaikissa muissa Pohjoismaissa kuntien vastuulla ja kuntatalouden piirissä.

Sosiaalipalvelut ovat lähipalveluja, joiden merkitys vielä korostuu, kun työllisyyden hoito siirtyy kuntiin. Niin pitäisi Suomessakin menetellä – mitä pikemmin, sen parempi.

Usko siihen, että kun samaan hallintoon laitetaan mahdollisimman paljon tavaraa, asiat ratkeavat, on kovin suomalainen ja keskushallintovetoinen. Pohjoismainen malli on puolustamisen arvoinen. Sen sisällöstä on syytä keskustella, ja sitä tulee uudistaa pitäen mielessä ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä.

Reijo Vuorento

kunnallisneuvos

Helsinki

