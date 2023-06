Puolustusvoimien ja puolustusministeriön tehtävänä on turvata demokraattinen yhteiskunta ja toteuttaa parlamentaarisesti tehtyjä päätöksiä.

Erkki Tuomioja kommentoi (HS Mielipide 6.6.) Helsingin Sanomien kirjoitusta (4.6.) Suomen Nato-polusta.

Suomen polku Nato-jäsenyyteen ei ole Tuomiojan mainitsema ”Kaartin korttelin sankaritarina”, vaan pitkä ja monivaiheinen tie. Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan viime vuonna sai Suomen lopulta päättämään jäsenyydestä.

En kuitenkaan kiittäisi tästä Tuomiojan tavoin Vladimir Putinia, vaan tasavallan presidentti Sauli Niinistöä ja pääministeri Sanna Marinia (sd). He tulkitsivat kansan vahvaa tahtotilaa ja veivät jäsenyysprosessin maaliin historiallisen nopeasti.

Natoon pääseminen kriisin aikana ei ollut mikään itsestäänselvä asia. Siihen antoi meille mahdollisuuden se, että Ukraina onnistui estämään Kiovan valtauksen. Toivottavaa on, että Ruotsin jäsenyys saadaan pikaisesti maaliin.

Tuomiojan väite, että Kaartin kortteli olisi toiminut demokratian vastaisesti, on käsittämätön. Puolustusvoimien ja puolustusministeriön tehtävänä on turvata demokraattinen yhteiskunta ja toteuttaa parlamentaarisesti tehtyjä päätöksiä. Näin on myös menetelty. Toiminta Naton ja Yhdysvaltojen kanssa on ollut avointa ja noudattanut täysin niitä linjauksia, joista poliitikot ovat päättäneet. Se, että puolustushallinto esittää omia näkemyksiään, on osa demokraattista päätöksentekoa. Viimeisen sanan sanovat poliitikot.

Käsittämätön on myös Tuomiojan viittaus operaatio Barbarossaan – sekä sen suhteen mitä Tuomioja väittää Puolustusvoimista että miten hän käytännössä rinnastaa Yhdysvallat natsi-Saksaan.

Tuomioja syyttää minua Oregonin kansalliskaartin vierailun junailemisesta Suomeen ohi koko poliittisen koneiston. Tällaista ”junailua” ei ole tapahtunut. Vierailu ylipäänsä tapahtui ministeriöstä lähtöni jälkeen.

En ole myöskään ”läksyttänyt” hallitusneuvottelijoita asehankinnoista, kuten Tuomioja väittää. Voi tietysti olla, että karjalaistaustani takia ilmaisen asiat joskus värikkäästi. Kyse on ollut siitä, että salaista tietoa voidaan käsitellä avoimissa neuvottelutiloissa vain rajallisesti. Sama pätee myös nykyisiin hallitusneuvotteluihin.

Se, mistä olen Tuomiojan kanssa täysin samaa mieltä, on rauhaan pyrkimisen tärkeys. Suomelle yksi keskeinen tae rauhalle on ollut omasta puolustuksesta huolehtiminen. Emme voi tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta tulevaisuutta varten on varauduttava mahdollisimman hyvin. Nyt olemme niin tehneet, liittymällä Naton jäseneksi.

Arto Räty

kenraaliluutnantti (res.)

puolustusministeriön kansliapäällikkö 2011–2015

