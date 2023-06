Hämeen Sanomat toteaa, että Petteri Orpon (kok) vetämissä hallitusneuvotteluissa ei ole nyt mukana perinteisiä työväenpuolueita.

”Esillä ovat olleet muun muassa ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen ja työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittaminen. Molemmat ovat isoja asioita.”

”Kokoomus julistautui taannoin vaalimainosmielessä työväenpuolueeksi, ja perussuomalaisilla on runsaasti kannatusta palkansaajien keskuudessa. Unohtuvatko nämä Säätytalon pöydissä? Työntekijöiden oikeuksilla ei pidä pyyhkiä pöytää. Niin tehdessään Orpo kumppaneineen heittelee kapuloita omiin rattaisiinsa.”

”Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen on selvitellyt hallitusneuvottelijoille, miten lakkoherkkyyttä voitaisiin vähentää kansantaloudelle tärkeillä avainaloilla. Tehtävä on tarpeellinen ja tarkoitusperä kannatettava. Kysymys on tyypillisimmillään Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n toistuvista avainryhmiä, kuten satamien ahtaajia, koskeneista työtaisteluista. Niiden hinta on liian kova.”

”Lakolla ja lakolla on kuitenkin eroa. Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien – tasan ensimmäinen – valtakunnallinen lakko on tyyppiesimerkki lapsipuolen asemaan jääneestä alasta ja sen työoloista.”

”Lakkoilussa on kyse työehtojen kokonaisuudesta, mutta lopultakin useimmiten rahasta. Palkansaajien ostovoima on kutistunut hintojen noustua. Ihmisten on voitava elää palkallaan.”

Ilkka-Pohjalainen ruotii Säätytalolla pohdittuja järeitä toimia.

”Alkavan vaalikauden tavoitteena on jopa sadantuhannen työpaikan luominen, mutta keinoista sopiminen on kestänyt. Se ei ole ihme, sillä työperäinen maahanmuutto ei ole ainoa hallitusohjelmaa rakentavien puolueiden välejä hiertävä asia.”

”Ristiriitoja on etenkin perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä. Perussuomalaisten ay-taustaiselle tukijoukolle esimerkiksi keskusteluissa myös vilahtaneet yleissitovuuteen tai lakko-oikeuteen kajoaminen ovat vaikeita asioita purtavaksi. Kummassakin uudistuksessa kyse olisi järisyttävästä muutoksesta, joka nostaisi barrikadeille nopeasti myös ammattiyhdistysliikkeen.”

”Mitään ei ole syytä tyrmätä suoralta kädeltä, vaan kaikkien ehdotusten järkevyys ja vaikutukset on pohdittava tarkkaan ennen lopullisten päätösten tekoa.”

”Työelämä uudistuu vääjäämättä, sen kaikki osapuolet myös tunnustavat.”

”Vaaditaan kuitenkin taitoa pitää muutos sellaisena, että kaikki osapuolet pysyvät siinä mukana.”