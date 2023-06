Ilman kehitysyhteistyön turvin tehtyjä panostuksia Suomen on vaikea edistää taloudellisia ja ulkopoliittisia tavoitteitaan globaalissa etelässä.

Säätytalolla on soviteltu viikkojen ajan askelmerkkejä tulevan hallituksen ohjelmaksi, mutta yhdestä asiasta on konsensus: turvallisuuteen tulee panostaa. Mutta mitä tapahtuu ulkopolitiikalle, jota on totuttu käsittelemään turvallisuuden rinnalla? Millainen on Suomen globaali rooli, jos hallitus tekee isot leikkaukset kehitysyhteistyöhön?

Valtioneuvosto muotoili vuonna 2021 uuden Afrikka-strategian, jossa tavoitellaan kaupan kaksinkertaistamista sekä luvataan ”edistää Afrikan myönteistä kehitystä ja rakentaa afrikkalaisten kumppaneidensa kanssa uutta molempia hyödyttävää poliittista ja taloudellista yhteistyötä”.

Sukupuolten tasa-arvo linjataan strategiassa kestävän turvallisuuden edellytykseksi – johdonmukaisesti, sillä naisten oikeudet ovat hyvä investointi: Moody’s arvioi, että työelämän tasa-arvo voisi kasvattaa globaalia kansantuotetta jopa 7 000 miljardia dollaria.



Naisiin panostaminen lisää myös turvallisuutta: valtiot, jossa naiset ovat päättävässä asemassa, tarttuvat harvemmin aseisiin ja tekevät ilmaston kannalta parempia päätöksiä. Mutta ilman kehitysyhteistyön turvin tehtyjä panostuksia köyhyyden torjumiseen, naisten asemaan tai työpaikkojen luomiseen Suomen on vaikea edistää taloudellisia ja ulkopoliittisia tavoitteitaan globaalissa etelässä.

Kyse on myös Afrikan kumppanuuksien tulevaisuudesta. Kiina ja Venäjä ovat valmiita täyttämään tilan, jonka sisäänpäin kääntyvä länsi jättää taakseen. Haluammeko jättää kehityksen sellaisten valtioiden harteille, joiden intressit tai visio ovat kovin erilaiset kuin meidän? Entä naisten oikeudet, joiden lähettilääksi Suomi on julistautunut? Nopeat säästöt uhkaavat päätyä pitkän aikavälin tappioiksi, jos Suomi vetää maton maailman naisten jalkojen alta.

Viime kädessä kyse on meidän kaikkien turvallisuudesta.

Miia Nuikka

toiminnanjohtaja

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö

