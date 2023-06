Suuret linjat ennallistamisesta voidaan sopia EU:n jäsenmaiden kesken, mutta yksityiskohdat on jätettävä jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder kehotti (HS Vieraskynä 8.6.) Suomea ja suomalaisia europarlamentaarikkoja osoittamaan, että maamme on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen. Hänen mukaansa Suomi kuuluu EU:ssa niihin maihin, jotka ovat hangoitelleet ennallistamisasetusta vastaan.

Minä kuulun mainittuihin vastustajiin ja taidanpa olla äänekäskin sellainen. Suomi ei hyödy asetuksesta riittävästi haittoihin nähden. Aion äänestää asetusta vastaan heinäkuussa. Osa perusteluistani löytyy myös Rohwederin kirjoituksesta. Hän nimittäin listaa pitkän liudan kansallisia ohjelmia, joissa ennallistamista jo tehdään. Tämän lisäksi hänen perustelunsa rakentuvat siihen, miten asiat nimenomaan Suomessa tehdään.

Kyse on merkittävästä poliittisesta suunnasta: määrääkö Suomen asioista Euroopan komissio vai Suomi itse. Tämän aloitteen reaktiolla osoitamme myös tulevalle komissiolle, mitkä sen toimivallan rajat ovat.

Nykyisen komission ympäristöosasto on toiminut kyseenalaisesti pyrkimällä vaikuttamaan erittäin kohdennetusti aloitteen avaintoimijoihin. Komissio ei ole lobbari, eikä se saa ehdotuksen julkaisun jälkeen aloittaa aggressiivista vaikutuskampanjaa. Tämä on eurooppalaisen demokratian kannalta äärimmäisen vaarallinen tie.

EU:ssa ja Suomessa tarvitaan kyllä ennallistamista. Suuret linjat voidaan sopia jäsenmaiden kesken, mutta yksityiskohdat on jätettävä jäsenvaltioiden harkintavaltaan. Se, että komissio määrää kaupunkivihreän lisäämisestä, eli toisin sanoen esimerkiksi kerrostalojen katoille tulevista istutuksista, sekä siitä, mikä on yhteinen vertailuvuosi kaikille jäsenmaille sopiva, ei ole kohtuullista. Ei ole myöskään järkevää tiivistää näitä kaikkia kunnianhimoisia toimenpiteitä yhteen sellaisenaan sitovaan lainsäädäntöön.

Joskus tuntuu unohtuvan, että myös politiikan vihreä ja vasen laita taitavat populistisen kielenkäytön. Hiljattain julkaistu uutinen Metsäkeskuksen virheellisistä laskelmista on hyvä esimerkki siitä, että koko ala haluttiin ajaa huutaen alas virheelliseen tietoon perustuen. Ennallistamisaloite kaikkine yksityiskohtineen on selvä merkki poliittisesta näytöksestä, jonka valmistelussa maanviljelijöiden ja metsäalan todellisuus on sivuutettu.

Nykyisen ehdotuksen mahdollinen kaataminen ei tarkoita missään nimessä sitä, että emme olisi sitoutuneet luontokadon pysäyttämiseen. Olemme jo nyt sitoutuneet Suomessa ja EU:ssa vihreään siirtymään. Ennallistamiseen vain tarvitsemme uuden esityksen.

On totta, että ennallistaminen myös luo työpaikkoja. Monen maa- ja metsätalousalalla työskentelevän ihmisen ammatti on kuitenkin aloitteen myötä vaakalaudalla – ei heidän ammattinsa muutu automaattisesti EU-lainsäädännön avulla. Euroopan unionin mittakaavassa kyse on myös maanosamme ruokaturvasta.

Näistä syistä hangoittelen ennallistamisasetusta vastaan ja tulen hangoittelemaan vastaisuudessakin.

Petri Sarvamaa

europarlamentaarikko (kok), maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

