Leena Fahmy kritisoi (HS Mielipide 7.6.) Ylen Miljoona roskapussia -kampanjaa siitä, että ihmisiä kehotetaan keräämään muiden roskia omien sijaan.

On ilman muuta jokaisen vastuulla huolehtia ympäristön siisteydestä. Uskomme kuitenkin, että joskus on tarpeen kääriä hihat ja tarttua toimeen. Halusimme kampanjalla välittää myönteistä viestiä ja saada aikaan konkreettisia tekoja. Tavoitteena oli herättää ihmiset huomaamaan ympäristön roskaisuus ja vähentää välinpitämättömyyttä roskaamista kohtaan.

Kampanjan ansiosta ympäristöstä on kerätty kevään aikana kymmeniätuhansia pusseja roskaa, lisätty ihmisen rohkeutta kerätä roskia sekä ylläpidetty keskustelua roskaamisesta ja sen seurauksista. Kampanja on myös lisännyt arkiliikuntaa. Meitä on ilahduttanut palaute, jonka mukaan jo vuosien ajan vapaaehtoisesti roskia keränneet henkilöt ovat tunteneet saavansa lisää arvostusta työlleen.

Miljoona roskapussia -kampanjan kumppaneina on 174 kaupunkia ja kuntaa sekä 30 järjestöä ja muuta tahoa, joiden panos yhteistyössä on ollut merkittävä. Heiltä saadussa palautteessa kampanjaa on pidetty tärkeänä. Se on lisännyt yhteisöllistä toimintaa ja roskien määrä ympäristössä on vähentynyt. Emme usko, että pelkällä ”Älä roskaa” -tiedotuskampanjalla olisi saatu tätä kaikkea aikaan.

Aina tulee valitettavasti olemaan ihmisiä, jotka roskaavat. Uskomme kuitenkin, että tämän kampanjan ansiosta heitä on edes hieman vähemmän. Siistiä kesää!

Pia Louhivuori

vastaava tuottaja, Yle Tapahtumat

