Rokotuksista on aikuisille monenlaista hyötyä

Aikuisten ja iäkkäiden käyttöön tulleisiin rokotuksiin liittyy merkittäviä hyötyjä, joista on jo kertynyt ja kertymässä uutta tietoa.

Rokotukset on perinteisesti nähty vakavien tai epidemioita aiheuttavien infektiotautien tehokkaina torjujina. Kuitenkin yhä enemmän yleistyy näkemys, että niillä on mahdollisuus moneen muuhunkin. Hyvä esimerkki on nuorten hpv-rokotusten merkitys syövän ehkäisyssä (HS Mielipide 7.6.).

Esimerkkejä on muitakin. Aikuisten ja iäkkäiden käyttöön tulleisiin rokotuksiin liittyy merkittäviä hyötyjä, joista on jo kertynyt ja kertymässä uutta tietoa.

Esimerkiksi tiedetään hyvin, että riskiryhmien influenssa-, korona-, ja pneumokokkirokotuksilla voidaan ehkäistä akuuttia vakavaa keuhkoinfektiota.

Sama pätee aivan juuri myyntiluvan saaneeseen RS-virusrokotteeseen. RS-virusta on aiemmin pidetty lähinnä lastentautina, mutta viime vuosina se on paljastunut tärkeäksi taudinaiheuttajaksi – ja jopa influenssaa hankalammaksi -- myös iäkkäillä ihmisillä.

” Rokotukset tarjoavat ennaltaehkäisevän tavan vähentää sairaanhoidon kuormitusta ja kuolleisuutta.

Aikuisten rokotteisiin liittyy muitakin hyötyjä kuin pelkän akuutin keuhkoinfektion torjunta. Kroonisia sairauksia – kuten keuhko-, ja sydän- ja verisuonisairauksia – potevilla erilaiset infektiot lisäävät sairauden pahenemisen ja jopa uusien sydän- ja aivoverisuonitautitapahtumien riskiä.

Rokottamalla voidaan siis torjua näitäkin. Iäkkäillä, kuten esimerkiksi kotisairaanhoidossa olevilla, infektio on usein se tekijä, joka johtaa päivystyspoliklinikalle ja sairaalahoitoon. Ja jos kuntoutus epäonnistuu, myös pysyvän laitoshoidon riski kasvaa. Mielenkiintoinen tieto on myös se, että infektioilla on muistisairauden riskiä lisäävää vaikutusta ja rokotuksilla voidaan ehkä pienentää tätäkin riskiä.

Kokonaisuutena rokotukset tarjoavat ikääntyvässä väestössä merkittävän ja mahdollisuuksiltaan laajenevan ennaltaehkäisevän tavan vähentää sairaanhoidon kuormitusta ja kuolleisuutta. Tähän mahdollisuuteen on tartuttava tarmokkaasti.

Heikki Ekroos

lääketieteen tohtori,

keuhkosairauksien erikoislääkäri,

ylilääkäri, Porvoo

Eeva Ruotsalainen

dosentti, sisätautien ja

infektiosairauksien erikoislääkäri, Helsinki

Timo Strandberg

geriatrian professori (emeritus), Helsinki

