Puistoruokailussa pitäisi olla kasvisruokaa.

Puistoruokailujen idea on se, että lapset saavat maksutonta ja ravitsevaa ruokaa. Mutta kaikki lapset eivät saa, koska puistoruokailuissa on yleensä liharuokaa. Kasvisruoka sopii kaikille mutta liharuoka vain osalle. Jos puistoruokailussa olisi kasvisruokaa, niin eläimiä ei tarvitsisi tappaa niin paljon. Me ihmisetkin olemme eläimiä. Myös pienemmät lapset oppisivat syömään kasvisruokaa jo nuorena.

Kasvissyönti on ilmastolle parempi vaihtoehto. Mielestäni Helsingin kaupungin pitäisi näyttää esimerkkiä muille. Näin kaikki lapset saisivat maksutonta kesäruokaa. Hyvää kesää!

Alma Valtonen

10 vuotta, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.